Detektiv erwischt Mann bei Diebstahl

Einen Ladendieb hat ein Ladendetektiv am Dienstag in Sigmaringen erwischt. Der 30-Jährige hat laut Polizei am Nachmittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Georg-Zimmerer-Straße einen Rasierapparat im Wert von rund 90 Euro gestohlen. Nachdem er das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, wurde er von dem Ladendetektiv angehalten und kurze Zeit später an die Polizei übergeben. Den Tatverdächtigen erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.