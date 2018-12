Der Wochenmarkt wünscht sich mehr Werbung

Die Marktbeschicker des Sigmaringer Wochenmarkts wünschen sich von der Stadt mehr Werbung. Dies ist bei einem Treffen deutlich geworden, zu dem die Imakomm-Beiräte ins Rathaus eingeladen hatten. Ziel des Treffens war, sich mit den Marktbeschickern auszutauschen und gemeinsam Ideen und Anregungen für eine Verbesserung des Wochenmarkts zu sammeln, diese auszuarbeiten und dann dem Stadtrat vorzulegen. Laut einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderung verfolge der Imakomm-Prozess das Ziel, die Frequenz in der Innenstadt zu erhöhen.

Der Imakomm-Beirat arbeitet an der Umsetzung von Verbesserungen für die Innenstadt. Der Imakomm-Beirat Sprecher Jörg Heilmann informierte die Marktbeschicker über die Aufgaben der Beiräte, welche sich mit den für die Innenstadt relevanten Themen der Imakomm-Studie auseinandersetzten mit dem Ziel, die Innenstadt attraktiver zu gestalten. „Eine Belebung der Innenstadt kommt nicht nur dem Handel zugute, sondern auch den Marktbeschickern. Aus diesem Grund wollen wir von ihnen Anregungen und Ideen hören“, sagte Jörg Heilmann zu Beginn der Sitzung.

Viele Marktbeschicker nutzten die Gelegenheit und hatten konkrete Vorschläge und Anregungen parat. Beispielsweise sollte der Markt nicht mehr zwischendurch umziehen müssen, da es für die Marktbesucher immer schwierig ist, sich wieder mit den neuen Gegebenheiten zurechtzufinden. Aktuell pendelt der Markt zwischen dem Leopoldplatz und dem Marktplatz hin und her. Bis nach der Fasnet bleibt der Markt auf dem Leopoldplatz.

Ebenfalls würden sich die Beschicker mehr Marketingmaßnahmen wünschen, um die Sichtbarkeit des Angebots zu erhöhen. Heilmann informierte, dass die Beiräte des Imakomm keine Entscheidungsbefugnis haben. Jedoch wollen sie die geäußerten Vorschläge aufarbeiten und der Verwaltung und dem Stadtrat als Handlungsempfehlung vortragen. Es sei wichtig, auf die Marktbeschicker zuzugehen, ihre Probleme anzuhören und neue Ansätze auszuarbeiten, so die Beiräte. Sigmaringen habe als einzige Stadt in der Umgebung drei Markttage, „das hat Gewicht, das ist ein sehr gutes Signal“, so die Beiräte. Sowohl Beiräte als auch Betreiber waren sich einig, dass die Resonanz auf den Sigmaringer Wochenmarkt seitens der Bevölkerung sehr groß ist. „Darauf müsse man aufbauen und sich stets weiter verbessern“, wird Sprecher Heilmann in der Mitteilung zitiert.

Der Imakomm-Beirat trifft selbst keine Entscheidungen, sondern erstellt Handlungsempfehlungen aus dem bestehenden Imakomm-Konzept zur Umsetzung an die Stadtverwaltung und weitere Organisationen. Der Beirat besteht aus Vertretern der Stadtverwaltung Sigmaringen, des Handels- und Gewerbevereins, der Initiative Sympathisches Sigmaringen und der WFS Wirtschaftsförderung Sigmaringen.