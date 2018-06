Der Vikar ersetzt Pfarrer Berger

Vikar Armin Nagel wird länger in der katholischen Seelsorgeeinheit Sigmaringen bleiben als ursprünglich vorgesehen. „Ich werde die Stellung halten“, sagt der Priester auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung. Ursprünglich wäre seine Zeit in Sigmaringen im August nach drei Jahren zu Ende gegangen. Doch nun wurde entschieden, dass der Vikar in Sigmaringen ein halbes Jahr dranhängt. „Ich werde hierbleiben, um den Übergang reibungsloser zu gestalten“, sagte Nagel.

Offenbar rechnen die Verantwortlichen damit, dass die Suche nach einem Nachfolger für Stadtpfarrer Karl-Heinz Berger länger dauern wird. Wie berichtet, wird der 61-Jährige zum 1. August die Leitung der Münsterpfarrei in Überlingen übernehmen.

Auf die im Amtsblatt der Erzdiözese ausgeschriebene Sigmaringer Stelle meldeten sich keine Interessenten. Der Sprecher der Erzdiözese nennt dies jedoch einen normalen Vorgang. „Die Sigmaringer müssen sich keine Sorgen machen. Unsere Personalabteilung weiß, bei wem eine Veränderung ansteht“, sagt Robert Eberle gegenüber unserer Zeitung.

Die Verantwortlichen in Freiburg würden nun mit potenziellen Kandidaten Gespräche führen. Da zum Jahreswechsel 2014/15 eine große Zahl von Seelsorgeeinheiten in der Erzdiözese fusioniert, stehe für viele Priester eine Veränderung an. „Es ist unstrittig, dass die Sigmaringer Stelle wiederbesetzt wird“, sagt Eberle, „wichtig ist uns, dass wir jemanden finden, der zu Sigmaringen passt“.

Genauigkeit vor Schnelligkeit ist die Handlungsmaxime in Freiburg. Die Aussagen des Sigmaringer Dekans Christoph Neubrand lassen darauf schließen, dass der künftige Leiter der Seelsorgeeinheit Sigmaringen seine Arbeit nicht zum 1. August beginnen wird. Neubrand rechnet aber zumindest damit, dass vor dem Sommer entschieden wird, wer Berger nachfolgen wird. „Es gibt Priester, die von der Erzdiözese angefragt sind“, sagt Neubrand über den aktuellen Stand der Personalsuche.

Pfarrer der Nachbargemeinden könnten einspringen

Eine Übergangszeit könne aus Sicht der Erzdiözese für die Gemeinden zu einer guten Zeit werden. „Sie ist eine Zeit, in der sich Gemeinden neu sortieren können“, sagt der Sprecher der Erzdiözese. In Absprache mit dem Dekan müssten die Priester der umliegenden Gemeinden und/oder der Vikar die Gottesdienste übernehmen. „Bei der Neubesetzung einer Pfarrstelle ist dies eher die Regel als die Ausnahme“, sagt der Sprecher des Erzbischofs. Der Sigmaringendorfer Pfarrer Kasimir Fatz, Pfarrer Markus Moser aus Krauchenwies oder der Dekan könnten diese Aufgabe übernehmen.

Die Gemeinden Sigmaringendorf und Bingen werden sich spätestens zum Jahreswechsel mit den Sigmaringer Gemeinden zur neuen Seelsorgeeinheit Sigmaringen zusammenschließen. Wer die Seelsorgeeinheit leiten und wer die zweite Priesterstelle übernehmen wird, diese Fragen sind ungeklärt. Sicher ist, dass neben den beiden Priestern Pastoralreferent Wolfgang Holl und Gemeindereferentin Maritta Lieb das Personalgerüst bilden werden.

Stadtpfarrer Karl-Heinz Berger wird am Sonntag, 27. Juli, offiziell verabschiedet. Im Anschluss an den Gottesdienst um 16 Uhr in St. Johann gibt es in der Portugiesischen Galerie des Schlosses einen Empfang.