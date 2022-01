Der Vetter Guser staubt das Narrenvolk ab

Die Sigmaringer Narrenzunft Vetter Guser hat ihre Mitglieder zu einem närrischen Fasnetsauftakt am Freitagabend an den Karl-Anton-Platz unterhalb des Schlosses eingeladen. Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie konnte das Häsabstauben, wie die Veranstaltung eigentlich genannt wird, allerdings nicht wie üblich stattfinden.

Während in früheren Jahren Häser ausgegeben, Fahrkarten verkauft und Laufbändel verteilt wurden, beschränkte sich der diesjährige Auftakt ohne Bewirtung auf die Begrüßung der Neumitglieder und das sprichwörtliche Abstauben des Narrenvolkes. Glücklich waren die Narren, dass sie nach einem Jahr kompletter Abstinenz die Fasnet wenigstens in reduzierter Form willkommen heißen konnten.

Wie die Zunft mitteilt, durfte das Häs aus dem Schrank und statt einer müssen die Narren neuerdings an zwei Masken denken. Musikalisch sorgten die Donaukracher für Stimmung. Möglich machte die Feier am Fuße des Hohenzollernschlosses Präsident Albrecht Prinz von Hohenzollern, der den ansonsten nicht für die Öffentlichkeit zugänglichen Platz für die Narrenzunft öffnete. Die „2G plus“-Regelung und strenge Kontrollen an den Ein- und Ausgängen ermöglichten einen entspannten, aber sicheren Fasnetsauftakt.

Was in den nächsten Wochen konkret möglich sein wird, entscheidet sich erst in den kommenden Tagen. Fest steht bereits, dass die Umzüge am Donnerstag und Dienstag sowie der Vetter-Guser-Ball nicht stattfinden können. An einer coronakonformen Umsetzung des Bräutelns und anderer liebgewonnener Sigmaringer Fasnetsbräuche arbeitet die Narrenzunft nach eigenen Angaben aber mit Hochdruck.