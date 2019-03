Der Vetter Guser reif für den Zirkus

Conférencier Phil Sutter hat nicht zu viel versprochen: Das neue Konzept des Vetter-Guser-Balls ist aufgegangen. Das Programm kam durchlässiger daher, das Publikum spielte die Hauptrolle und viele Besucher feierten nach dem Programm weiter, so wie es sich Sutter gewünscht hatte. Der Höhepunkt des Programms war die Akrobatik-Aufführung von Lara Amann, Annalena Oßwald und Mathias Stehle. Eine Nummer reif für den Zirkus.

Nachtschwärmer ziehen weit nach Mitternacht vom Eichamt in die Stadthalle, um die letzten Lieder der Band „Fun Music“ zu hören. Früher war’s umgekehrt. Direkt nach dem Ball schwärmten die Besucher aus, um sich auf der Tanzfläche im Eichamt auszutoben. Sutters Philosophie geht auf.

Wart Ihr nicht dabei? Oder wollt Ihr nochmals reinschauen? Wir haben beim Vetter Guser Ball in Sigmaringen gefilmt.

Seine mit feinsinnigem Humor gespickten Ansagen sind für den Ball eine Bereicherung. Sutter strahlt eine phänomenale Bühnenpräsenz aus. Mancher Gast im Saal vermutet, der französische Akzent sei einstudiert, doch er ist echt. Bea Speker greift dies auf, schenkt Sutter eine Stadtführung, gespickt mit Pointen. „Unser Place de la Concorde ist der Leopoldplatz. Und wir haben dort eindeutig mehr Stolpersteine“, stichelt Speker. Sutter schwadroniert in einer seiner Ansagen über das Bräuteln. Was die Zunft wohl mache, wenn zwei Männer heirateten. Die Stange verlängern? Sie zusammen oder hintereinander bräuteln? Und wen küsst Ihr auf dem Balkon?, fragt er den Narrenrat.

Der Dirty-Dancing-Flug

Die Zunft greift tief in ihre Trickkiste: Heraus kommen Partykracher wie der Fanfarenzug und die Räamasänger, aber auch Dauerbrenner wie die Line-Dancer von den White Horses. Ihre Aufführung in den Hohenzollern-Hosen erfordert besondere Konzentration. Cabaret, das Motto, interpretieren die nicht wirklich nackten Schatten-Stripperinnen. Den Beweis, dass sich die Zunft keine Nachwuchssorgen machen muss, tritt die Gruppe Jungwild mit ihren Tänzen an. Der absolute Ball-Höhepunkt, das Nonplusultra: Lara Amann, Annalena Oßwald und Mathias Stehle zeigen anspruchsvolle Akrobatik. Den Dirty-Dancing-Flug schaffen sie fehlerfrei, ohne Üben im Wasser und sogar einhändig. Das Publikum belohnt den Beitrag mit besonders intensivem Applaus. Erst vor sechs Wochen sollen sie mit dem Einstudieren begonnen haben!

Akrobatisches Vöglein

Die Wortakrobatik ist die Sache von Andrea Huthmacher: Als zwitscherndes Vöglein behält sie die Stadtpolitik im Blick. Freibad-Sanierung, Weinskandal beim Neujahrsempfang, Bürgermeisterwahl, Kretschmanns Pampa-Ausrutscher: Huthmacher liest dem schräg vor ihr sitzenden Ministerpräsidenten ordentlich die Leviten wegen seiner Äußerungen zu auffälligen Flüchtlingen, die in der Pampa besser aufgehoben seien. „Solche vulgäre Ausrutscher sind wir eher von seinem Parteifreund aus Tübingen gewöhnt.“

Beim Krankenhaus Parkgebühren zu verlangen, findet Andrea Huthmacher „pietätlos“. Dass Hinterbliebene für die Nutzung des Abschiedsraums ebenfalls zahlen müssten, sei eine Art „Parkplatzvorabgebühr“. Die Krankenhauspolitik bestimme eindeutig der Mehrheitsgesellschafter SRH, der Kreistag dürfe zwar mitreden, sei aber ein zahnloser Tiger. Für den neuen Bürgermeister bleibt es bei einer Spitze: Um Oberbürgermeister zu werden, sei ihm jedes Mittel recht: Sogar ein längerer Stromausfall. „Ein Schelm, wer Böses dabei denkt“, sagt Huthmacher.

Ist das ein Allerlei?

Ja, und das Allerlei ist nicht mehr wiederzuerkennen: Manch einer im Saal wünscht sich die Haudegen Hermann Brodmann, Sandy Speh und Rolf Eichelmann zurück. Das ist ungerecht der neuen Formation gegenüber. Leonie Schröck, Nicole Diesch, Annalena Chevalier und Franziska Zepf interpretieren das Allerlei auf ihre Art. Mutig genug, dass sie überhaupt bereit sind, in die übergroßen Fußstapfen zu treten. In ihrem Sketsch spielen sie eine Szene auf dem Sofa, wo sie sich treffen, bevor’s ins Alfons X geht. Zur Sprache kommen Männerprobleme und eben das Allerlei, an das sie dringend denken sollten. Die vier Frauen sind also quasi noch auf dem Weg, ihr Allerlei zu finden und sollten diesen im nächsten Jahr weiter gehen. Wir vergeben an das Quartett: ehrliche und ernst gemeinte sieben Punkte.

Am Ende vermisst der Conféren-cier die Akteure der Schlussnummer: Eine Revue passend zum Motto Cabaret? „Es gibt keinen Tanz, nur die Deko ist da“, sagt der verzweifelte Sutter. „Hermann, Du musst helfen“, ruft er den Dompteur des Ehrenrats auf die Bühne. Hermann Brodmann hilf mit einer ziemlich skurrilen Darbietung aus Neapel und italienischen Liedern, die der Vetter Guser singt und spielt, aber kaum tanzt. Für einen kurzen Augenblick sind die Alten wieder da. Ein Aufflackern ist das. Doch in Wahrheit haben die Jungen das Zepter fest in der Hand. Das ist die Erkenntnis, als das Programm gegen 23.30 Uhr endet.