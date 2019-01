Der Vetter Guser erfindet den Ball neu

Neue Kleider für den Vetter-Guser-Ball: Die Narrenzunft kündigt für die Bälle am Fasnetssamstag, 2. März, eine Vielzahl an Neuerungen an. Mit Phil Sutter gibt es einen neuen Regisseur, mit „Fun Music“ eine neue Band und mit Annalena Chevalier, Nicole Diesch, Leonie Schröck und Franziska Zepf eine neue Besetzung des Allerleis, des Herzmuskels des Vetter-Guser-Balls. Karten sind noch in vielen Kategorien zu haben, allerdings nicht mehr in den vordersten Reihen.

Phil Sutter heißt der neue Regisseur. Der Narrenrat wirkte bislang hinter der Bühne als Verantwortlicher für die Technik. Nun tritt Sutter in den Vordergrund und er hat klare Vorstellungen, wie er dem Ball seinen Stempel aufdrücken möchte. Bislang sei es in der Stadthalle wie im Kino gewesen, der Saal abgedunkelt, das Publikum auf das Geschehen auf der Bühne konzentriert. Sutter spricht vom „Kino-Syndrom“, das aus seiner Sicht der Vergangenheit angehören muss.

„Der Ball geschieht im Saal, deshalb werden wir das Publikum stärker einbeziehen“, sagt der Regisseur. Der Fixpunkt wird von der Bühne in den Saal verlagert. Deshalb wird die Liveband Fun Music im Saal spielen und die Bar, die bislang im Foyer angesiedelt war, wird ebenfalls in den Saal verlagert. „Es passiert alles im Saal“, sagt Phil Sutter. Sein Ziel ist, das Publikum generell stärker einzubeziehen. Eine Konstante am Rande: Skyline, die Combo der Stadtkapelle, bleibt dem Ball erhalten. Die Musiker werden ihn von der Empore aus untermalen.

Phil Sutter übernimmt die Rolle des Conférenciers, er wird durchs Programm führen. Er will dafür sorgen, dass sich die Gäste wohlfühlen und er wird Überleitungen einfügen, sodass es zwischen den Darbietungen keine Pausen mehr geben wird. Der Vorhang schließt sich nicht mehr. „Es gibt immer was auf der Bühne“, sagt Sutter. Er werde mit den Leuten sprechen und auch ein wenig singen. „Witze zur Lokalpolitik sind nicht mein Stil.“ Dafür sind andere zuständig. Zum Beispiel Andrea Huthmacher, die in den vergangenen Jahren das lokale Geschehen aus der Drohnen-Perspektive betrachtete. Diesmal wird sie in eine andere Rolle schlüpfen.

Ballklassiker wie das Allerlei werden sich ebenfalls verändern. Annalena Chevalier, Nicole Diesch, Leonie Schröck und Franziska Zepf bilden das neue Quartett und sie werden das Allerlei auf ihre Weise interpretieren. „Das war unsere Bedingung“, sagt Franziska Zepf. „Sie machen das mit meiner vollen Unterstützung“, sagt der Regisseur. Die Besucher werden ein anderes Allerlei erleben, sie werden sich auf die neuen Akteure einstellen müssen. Der bisherige Zampano Hermann Brodmann tat es Sandy Speh gleich und verabschiedete sich. Als er im vergangenen Jahr von der Bühne trat, war das noch nicht abzusehen. In der Öffentlichkeit zumindest.

Zunftpräsident erhält führende Rolle

Albrecht von Hohenzollern, der Zunftpräsident, bekomme eine führende Rolle, kündigt der Regisseur an. Das Ballett passend zum Motto „Cabarett“ preist er mit besonderer Hingabe an: „Wir haben ein sehr schönes, etwas frivoles Ballett.“ Und dann hat Sutter noch ein großes Anliegen. Er blickt auf die Uhr und will damit sagen, dass er den Ball zeitlich straffen wird. Nach Mitternacht soll es auf keinen Fall werden. So gegen halb zwölf soll das Programm beendet sein. Danach spielt direkt „Fun Music“, die Band soll die Gäste zum Bleiben animieren. „Wir wollen den Vetter-Guser-Ball zu dem machen, was er früher war: Zusammensein und zusammentanzen“, sagt Zunftmeister Hartwig Mahlke.