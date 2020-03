Der VdK vertritt auch Nicht-Mitglieder

Einstimmig ist der Vorstand des VdK-Ortsverbands (OV) Sigmaringen bei seiner Hauptversammlung im Café Classic in der Seniorenwohnanlage Fideliswiesen wiedergewählt worden. Der Vorsitzende Karl-Anton Wiest freute sich insbesondere darüber, dass bei den Wahlen mit Ruth Hertfelder eine zusätzliche Beisitzerin gewonnen werden konnte. „Im Vorstand eine Meinung mehr zu haben, wertet die Beschlüsse auf, da sie von mehr Leuten getragen wird“, befand Wiest, der seit zwei Jahren den Ortsverband leitet.

An seiner Seite steht der rührige Michael Walzer als Stellvertreter, der in Personalunion auch die Posten des Schriftführers und des Behindertenbeauftragten bekleidet. Für die Kasse zeichnet Elke Stehle verantwortlich, deren positiver Rechenschaftsbericht in der mit Heiterkeit aufgenommenen Aufforderung an die rund 40-köpfige Versammlung gipfelte: „Esset und trinket, mir hand no Geld im Sack!“ Die wiedergewählten Kassenprüferinnen Inge Spörl und Dominika Götz bescheinigten Stehle beste Arbeit geleistet zu haben. Nach wie vor im Amt sind die Beisitzer Elisabeth Walzer und Paul Hartmann sowie die Frauenbeauftragte Anni Dreher.

Wie sehr eine gute Vereinsarbeit gerade im sozialen Bereich von einer verlässlichen Vorstandschaft abhängt, machte neben dem Kreisverbandsvorsitzenden Franz Blumer auch Stadtrat Elmar Belthle deutlich, der in Vertretung von Bürgermeister Marcus Ehm ein Grußwort an die Versammlung richtete. Der VdK, der bundesweit etwa 2,5 Prozent der Bevölkerung als Mitglieder hinter sich weiß, - was heruntergebrochen auf die Stadt Sigmaringen ebenfalls in etwa zutreffe - „dann ist die nachhaltige und unerlässliche Notwendigkeit eines solchen Verbandes mehr als gegeben und in jeder Hinsicht legitimiert“. Belthle zitierte auch die Bundeskanzlerin, die den VdK zu seinem 70-jährigen Jubiläum als „einen wichtigen Schrittmacher des deutschen Sozialstaates“ bezeichnet hatte. Sigmaringen sei „stolz, Sie als engagierten, schlagkräftigen, mitgliederstarken und dadurch leistungsfähigen Ortsverband zu haben“, sagte der Stadtrat. Der derzeit 411 Mitglieder zählende Ortsverband Sigmaringen konnte im vergangenen Jahr über 30 Zugänge verzeichnen, so der Vorsitzende in seinem Bericht.

Für spezielle Fälle halte der VdK-Landesverband 63 hauptamtliche Sozialberater, in der Regel Rechtsanwälte, bereit. Die hätten im vergangenen Jahr rund 14 500 Klagen, überwiegend Rentensachen, bearbeitet, wovon etwa 40 Prozent erfolgreich verlaufen seien. „Das machen wir auch für Leute, die nicht Mitglied sind“, hob Wiest hervor, „denn alles andere würde dem sozialen Gedanken widersprechen“. Es gebe jede Menge Menschen, die nicht wissen, wie sie sich wehren können, die keinen Rechtsschutz haben, oder einfach niemanden haben, der ihnen Rat gegen könnte, „für diese sind wir da!“

Dies wissen immer noch viel zu wenige Bürger, deshalb appellierte Wiest an die Anwesenden, als Multiplikatoren für den VdK nicht nachzulassen. Endlich ein barrierefreier Bahnhof und ebensolche Bushaltestellen in Sigmaringen und dem Landkreis, seit langem drängende Wünsche des OV, sollen realisiert werden. Immerhin gebe es im Landkreis 638 Bushaltestellen, „gerade mal acht sind barrierefrei“.

Ehrungen nicht anwesender Mitglieder wurden ausgesprochen für Margarete Rapp und Max Stöhr, beide sind 40 Jahre dabei, sowie Rita Grom, Elisabeth Münster und Maria Rieger für 25 Jahre Treue. Zehn Jahre dabei sind Maria Elisabeth Arzner, Svenja Eisemann, Christa Fessel, Rüdiger Glunz, Bernhard Hartmann, Gisela Maull, Christa Mertznich, Cornelia Siedlicki und Petra Thormann.