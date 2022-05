Der Umwelt Gutes tun

Mehr Respekt vor der Natur und unserem Planeten ist gefragt um den nachkommenden Generationen ein lebenswertes Umfeld zu erhalten. Voraussetzung ist ein Umdenken in unserem Handeln. Erfreulicherweise sei die Bereitschaft, etwas für die Umwelt zu tun, in unserer Region hoch, teilt der Vorstand der Landesbank Kreissparkasse mit. Laut Meldung möchte die Sparkassenstiftung deshalb erneut diejenigen auszeichnen, die sich besonders engagieren. Es ist bereits das fünfte Mal, das dieser Preis ausgeschrieben ist.

„Der Umweltpreis der Sparkassenstiftung der Landesbank Kreissparkasse will vorbildliche und innovative Projekte auszeichnen“, wird Stefanie Bürkle, Landrätin und Vorsitzende des Vorstands der Sparkassenstiftung, zitiert. „Daher suchen wir konkrete Umweltprojekte, Konzepte oder Ideen, die im Kleinen oder im Großen eines gemeinsam haben: der Umwelt in unserer Region Gutes zu tun. Es geht darum, die vorhandenen Potentiale in unserer Region zu nutzen und zu würdigen, damit die Vision von einer nachhaltigen Zukunft schneller Realität wird.“ Der Umweltpreis ist in 2022 erneut mit 2.500 Euro dotiert. Preiswürdig können auch solche Projekte sein, die Mitmenschen dazu anregen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern und zu verbessern.

Die Bandbreite etwaiger Wettbewerbsbeiträge wurde vom Vorstand der Sparkassenstiftung bewusst groß gehalten, heißt es in dem Bericht. Für einen Preis kommen Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen, Firmen, Schulen oder Kindergärten in Frage. Wichtig sei ein Bezug zur Region, dem Geschäftsgebiet der Landesbank Kreissparkasse.

Über die Vergabe des Umweltpreises entscheidet eine Jury. Sie setzt sich zusammen aus Helga Hartmann, LNV-Arbeitskreis Sigmaringen; dem Kreisvorsitzenden des Kreisbauernverbands Biberach-Sigmaringen - Karl Endriß; dem Leiter des Dezernats Bau und Umwelt im Landratsamt Sigmaringen - Adrian Schiefer und dem Vorstand der Sparkassenstiftung: Landrätin Stefanie Bürkle sowie den beiden Sparkassenvorständen Michael Hahn und Stefan Häußler.

Die Bewerbungsfrist endet am 15. Juli 2022. Bewerbungen sind ab sofort möglich. Nähere Informationen zum Umweltpreis der Sparkassenstiftung der Landesbank Kreissparkasse inklusive der Bewerbungsunterlagen können auf der Homepage der Landesbank Kreissparkasse www.ksk-sigmaringen.de/umweltpreis abgerufen werden.