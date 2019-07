Der TUS Gutenstein feiert sein 25-jähriges Bestehen

Die Tennisabteilung des TUS Gutenstein feiert am Samstag, 20. Juli, und am Sonntag, 21. Juli, auf der Tennisanlage in Gutenstein ihr 25-jähriges Jubiläum. Los geht es am Samstag ab 19 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein im Festzelt neben dem Tennisheim.

Als Festredner haben sich Sigmaringens Bürgermeister Marcus Ehm und Jürgen Hähnel, Vorsitzende des Bezirks Schwarzwald-Bodensee im Badischen Tennisverband, angekündigt. Anschließend wird Abteilungsleiter Helmut Stroppel, auf 25 Jahre Tennis in Gutenstein zurückblicken. Ehrungen dürfen bei so einem Anlass ebenfalls nicht fehlen. Es werden unter anderem Mitglieder der ersten Stunde für ihre Treue und ihr Engagement ausgezeichnet.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt Detlef Sieber mit einer Sängerin von der Musikschule Stetten am kalten Markt. Am Sonntag steht der sportliche Teil auf dem Programm. Ab 13 30 Uhr gibt es ein Trainings- und Spielformen zu sehen, bei denen Jugendliche aus der Spielgemeinschaft Gutenstein/Kreenheinstetten im Einsatz sind. Ein Höhepunkt des Tages ist ein Schaukampf zwischen Oliver Thiel und Felix Wäschle vom TC Singen. Anschließend kann sich jeder Interessierte selbst in Sachen Tennis versuchen. Auch ein Schätzspiel, bei dem es wertvolle Preise zu gewinnen gibt, ist dabei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Bevölkerung ist an beiden Tagen eingeladen.