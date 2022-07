Der Supermond zeigt sich auch über dem Sigmaringer Schloss

In der Nacht zum Donnerstag war der Erdtrabant der Erde besonders nah, beim Mondaufgang – in Sigmaringen um circa 21.52 Uhr und fotografiert am Brenzkofer Berg – betrug der Abstand zur Erde 357418 Kilometer und hat den Nachthimmel über der Stadt trotz Wolken in ein besonderes Licht getaucht.

Es fehlen fast 30000 Kilometer

Was nach großer Entfernung klingt, ist relativ: Zu Monatsbeginn war der Mond auf seiner elliptischen Bahn noch 40.000 Kilometer weiter entfernt von der Erde, durchschnittlich ist er 384400 km entfernt. Vom Supermond spricht man, wenn der Vollmond auf seiner Umlaufbahn um die Erde unserem Planeten außergewöhnlich nah kommt.

Mehr Mondlicht gelangt zur Erde

Laut Nasa kann der Mond bis zu 14 Prozent größer wirken im Vergleich zum Vollmond, der sich auf der erdfernsten Umlaufbahn befindet. Der Supermond strahlt laut Nasa auch heller als ein gewöhnlicher Vollmond und zwar bis zu 30 Prozent. Das liegt daran, dass die Mondoberfläche heller erscheint und damit mehr Mondlicht die Erde erreicht.