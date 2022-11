Der Sigmaringer ADFC-Kreisverband löst sich auf – Vorsitzender resigniert

Der Kreisverband Sigmaringen des ADFC löst sich auf. Das hat der Verband bei seiner Mitgliederversammlung am 24. Oktober einstimmig beschlossen, wie er in einer Pressemitteilung schreibt. Die Einstimmigkeit sei nicht schwer zu erreichen gewesen, da insgesamt nur drei Mitglieder bei der ordentlich einberufenen Mitgliederversammlung durch den Landesverband anwesend waren.

Die Leitung der Mitgliederversammlung übernahm auf Bitten des Vorsitzenden, Michael Gangotena, der Gliederungsbeauftragte des ADFC Landesverbandes Baden-Württemberg, Daniel Steegmaier. „Es war voraussehbar, dass wenige Mitglieder anwesend sein werden. Das Interesse an Vereinsarbeit hat sehr gelitten. Ein Grund könnten die vielen Krisen der zurückliegenden Zeit und der Gegenwart sein“, sagte der Vorsitzende Michael Gangotena, der bereits im Sommer seinen Rücktritt als ADFC-Vorsitzender des Kreisverbands angekündigt hatte. Er gehe mit einem zufriedenen und einem traurigen Auge.

Gute Zusammenarbeit – aber zu wenige Engagierte

Zufrieden sei er, weil er trotz der schweren Zeit einiges anstoßen konnte und tolle Leute kennenlernen durfte. Insbesondere die Zusammenarbeit mit den wenigen eigenen Aktiven, Aktiven des Vereins „FairWandelSig“ zur Durchführung der „Kidical Mass“ und der Runde Tisch Mobilität Stockach habe ihn sehr gefreut und aufgezeigt, dass es Gleichgesinnte gebe, die sich engagieren.

Das traurige Auge seines Rücktritts fuße in der Erkenntnis, dass es zu wenige Menschen gebe, die sich aktiv gegen die immer schwierigeren Lebensumstände, wie den Klimawandel, aufbäumen. „Die Flüchtigen, die Krankheiten, die Kriege um Ressourcen und um Einfluss und Kontrolle über freie Gesellschaften dürfen wir nicht alleine den Politikern überlassen. Sie haben scheinbar die Kontrolle verloren und hangeln sich von einer Krise durch die Nächste.“ Es brauche seiner Meinung nach einer starken und gesunden Gesellschaft, die aufzeige, worin Lösungen bestehen können und diese auch vehement einfordern.

Dem Klimaschutz bleibt er trotzdem weiter treu

Nur wenige würden sich aktiv positiv einbringen, viele ihre Lebensumstände nicht aktiv mitgestalten und sich Gehör verschaffen. Das signalisiere den Politikern: „Wir machen alles richtig,“ obwohl dem nicht so sei. „Grummeln im Verborgenen oder im Mikrokosmos muss in den wahrnehmbaren Bereich der Menschen und Politiker getragen werden“, sagt er. Vereinsleben trage dazu bei, aber nur, wenn es genug Aktive gebe.

Michael Gangotena wolle sich aber trotzdem weiter engagieren für sichere Schul- und Radwege, für schöne Innenstädte, für nachhaltige Mobilität und die Fahrradmitnahme im RegioBus, weil es für Familien, Kinder und Jugendliche ohne Auto und ihren Bedürfnisketten in mehreren Orten Sinn mache. Nur wolle er dieses Engagement nicht mehr in einem Verein organisieren, dem es an aktiven Mitgliedern mangele.