Der Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei (SEK) hat im vergangenen Juni in einer Nachbargemeinde Sigmaringens für Aufsehen gesorgt. Der Mann, für den es angerückt war, wurde am Montag allerdings vom Amtsgericht Sigmaringen freigesprochen; der gegen ihn erhobene Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung konnte nicht hinreichend nachgewiesen werden. Klar wurde in der Verhandlung nur eines: Der heute 34-jährige Angeklagte und seine 41-jährige damalige Lebensgefährtin hatten am 8. Juni 2016 einen heftigen Streit. Bei der Polizei sagte die Frau später aus, vom Angeklagten mit einer Vorhangstange traktiert worden zu sein. Außerdem habe er ihr eine Schreckschusspistole an den Kopf gehalten, um sie mit Nachdruck aus der gemeinsamen Wohnung zu werfen.

Der Angeklagte wollte von all dem nichts wissen. Seine Lebensgefährtin – endgültig getrennt haben sich die beiden auch trotz der schweren Vorwürfe offenbar nicht – sei „keine einfache Person“, die zudem häufig „Kontakt mit Alkohol“ habe. „Wenn sie getrunken hat, ist sie wie ein anderer Mensch“, sagte er. Sie reize ihn dann, terrorisiere ihn mit Unmengen Sprachnachrichten, unterstelle ihm Frauengeschichten und etliches mehr. So sei es auch am Morgen des 8. Juni gewesen. „Ich kam früh nach einer Zwölf-Stunden-Schicht nach Hause und wollte einfach nur schlafen“, sagte er. Stattdessen habe sie ihn einmal mehr provoziert und einfach keine Ruhe gegeben. Er habe sie dann aber nicht geschlagen und erst recht nicht seine Schreckschusswaffe auf sie gerichtet. „Ich habe ihre Sachen gepackt und vor die Wohnungstür geschmissen“, sagte er. „Kann sein, dass ich sie auch hinausgestoßen habe – aber mehr nicht.“ Schließlich trat ihm das SEK-Kommando die Tür ein, nachdem er endlich eingeschlafen war. „Ich wusste gar nicht, was los ist“, sagte er, jetzt sichtlich angefasst. „Ich habe meine Arbeit verloren und musste umziehen, weil ich im Ort als Gewalttäter galt“, sagte er mit tränenerstickter Stimme. „Der SEK-Einsatz hat mein Leben ruiniert.“

Die 41-Jährige, die als Zeugin aussagte, machte widersprüchliche Angaben zum Ablauf des Streits. So habe er sie zwar mit der Vorhangstange schlagen wollen, sie aber nicht getroffen. Die Waffe kam zunächst gar nicht zur Sprache. Sie berichtete, dass der Angeklagte ihr grundsätzlich immer wieder das Alkoholtrinken habe verbieten wollen. „Ansonsten würde er mich verprügeln“, sagte sie. Generell neige er zu aggressivem Verhalten und habe sie schon oft geschlagen. Der 34-Jährige verfolgte ihre Aussage mit großen Augen – ihm war anzusehen, dass er gerne dazwischengefunkt hätte.

Schließlich sagten noch zwei weitere Zeuginnen aus – beides Nachbarinnen, die die 41-Jährige am 8. Juni unabhängig voneinander um Hilfe bat und mit denen sie zuvor noch nie etwas zu tun hatte. Die erste fuhr sie nach Sigmaringen und später auch wieder zurück in die Wohnung, weil sie noch etwas holen wollte. Dort traf sie auf die zweite Nachbarin und behauptete, mit einer Waffe bedroht worden zu sein. Als das die erste mitbekam, rief sie die Polizei – was letztlich wiederum das SEK auf den Plan rief. „Sie hat extrem nach Alkohol gerochen“, sagte die Nachbarin aus. Und, auf konkretes Nachfragen von Richterin Nadine Zieher: „Ich habe ihr die ganze Geschichte nicht geglaubt.“ Außerdem habe sie von den angeblich ständigen Streitereien nie etwas mitbekommen, „und das Haus ist extrem hellhörig“.

Die Staatsanwältin forderte letztlich eine Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Monaten auf Bewährung. Richterin Zieher folgte dieser Forderung nicht: „Der Fall hat sich schlicht nicht aufklären lassen.“