Der Rohstoff wird aus Muscheln gewonnen

Als Programmpunkt des Kulturschwerpunkts „Handwerk und Industrie“ konnten 25 Personen bei einer Führung durch die Firma Cedros viel über die Fertigung erfahren und den Arbeitern über die Schultern schauen. Die Firma ist eine der wenigen Perlmutterschleifereien in Deutschland.

Nikolaus Mohr vom Vorstand des Kreiskulturforums war auf die Firma aufmerksam geworden: „Sie liefern weltweit, aber spannend ist auch zu wissen, wie diese Muscheln auf die Schwäbische Alb kommen.“ Überall, wo Perlmutter an Gitarren, Intarsienarbeiten oder Designkleidern aufblitzt, sei es möglich, dass sie aus dieser Fabrikation stammen. Die Perlmutterverarbeitung hat in ganz Deutschland abgenommen.

Vor der eigentlichen Betriebsführung gab Maria Fuss im Hof neben den gestapelten Kisten mit Meeresmuscheln und Schnecken einen kurzen Überblick über die Firmengeschichte. Seit 1992 wird die Firma in der dritten Generation geführt.

Die Leidenschaft von Maria Fuss galt schon lange der Schmuckherstellung. Bis vor kurzem leitete sie das Cedros-Schmuck-Projekt, das „jetzt im Dornröschenschlaf“ liegt: „Mit meinem Schwiegervater war ich unter anderem regelmäßig im Kaufhaus Beck in München und wir haben dort mit unserem Material Schmuck direkt für den Kunden gefertigt.“ Sonderanfertigungen sind immer noch eine Spezialität der Firma: „Heute Morgen wurde ein riesiger Rahmen angeliefert, den wir mit Perlmutter belegen.“

Sie holt die unterschiedlichen Muscheln und Schnecken aus den Körben: „Perlmutter ist ein ganz wertvoller Werkstoff, wir schmeißen überhaupt nichts weg.“ Bis vor wenigen Jahren musste man sich nicht um den Nachschub sorgen, so Fuss: „Da kam Alfred aus Indonesien, wir haben bei Bedarf zwei oder drei Tonnen bestellt und sie kamen mit der Hohenzollerischen Landesbahn quasi bis vor die Haustür.“ Erst kürzlich habe sie in Australien selbst sehen können, wie die Muscheln gezüchtet werden. Natürlich gäbe es auch abenteuerliche Geschichten, wenn ein Pflücker in der „Mother of pearl“ eine Perle gefunden habe und diese nicht beim Züchter ablieferte. Inzwischen setze die Umweltverschmutzung den Muscheln zu, sie haben eine spezielle Krankheit. Eine der gezeigten Schnecken von der Insel Cedros vor Kalifornien gab der Firma vor rund 20 Jahren einen neuen Namen. Anschließend konnte die Gruppe in die Fabrikationsräume gehen und zuschauen, wie die Muscheln und andere Materialien bearbeitet werden. Alles wird hier gemacht: gesägt, geschliffen, poliert und gefärbt.