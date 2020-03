Der Prediger verlässt Sigmaringen

Pfarrer Liviu Jitianu hat Abschied von den katholischen Gemeinden Sigmaringens, Bingens und Sigmaringendorfs genommen.Viele Gläubige strömten am Sonntagmorgen in die Kirche St. Fidelis und feierten gemeinsam mit dem rumänischen Theologen seinen letzten Gottesdienst in der Seelsorgeeinheit Sigmaringen.

„Ein einziges Wort werde ich heute auf den Altar legen und das heißt Dankbarkeit“ – mit diesen Worten verabschiedete sich der 48-jährige promovierte Gottesdiener von den Gläubigen. „Manchmal reichen die Worte nicht aus, es gibt immer Situationen, wo man am liebsten schweigen möchte. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier mit ihnen drei wunderbare Jahre verbringen durfte und diese Dankbarkeit möchte ich heute aus tiefstem Herzen ihnen gegenüber äußern“, führte der Priester aus Siebenbürgen weiter aus. Seit Februar 2017 hat der Pfarrer als Kooperator Pfarrer Ekkehard Baumgartner in pastoraler Arbeit mit Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen der Seelsorgeeinheit Sigmaringen unterstützt.

Von 1990 bis 94 besuchte Jitianu das römisch-katholische Institut der Universität Alba Julia und anschließend von 1995 bis 97 die Albert-Ludwigs-Universtät in Freiburg. Seine Diplomarbeit mit dem Titel „Die christozentrische Heilsbedürftigkeit des Menschen bei Karl Rahner“ schloss der leidenschaftliche Wissenschaftler mit der Note 1,5 ab. Von 2001 bis 2006 promovierte Jitianu bei Professor Peter Walter und im Juli 2006 wurde ihm magna cum laude der Doktortitel der Theologie verliehen. Jitianu wollte 2017 ein Sabbatjahr in Anspruch nehmen, wusste jedoch nicht, wohin er gehen sollte, erklärte der einer ungarischen Minderheit in Rumänien angehörende Siebenbürge gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“. Seinerzeit, im Februar 2016, habe ihn der Personalreferent der Erzdiözese angerufen, ob er es sich vielleicht vorstellen könne, entweder nach Sigmaringen oder nach Zell am Andelsbach zu gehen, er habe sich für Sigmaringen entschieden, so Jitianu.

In den drei Jahren in Sigmaringen hat Jitianu erstmals als Seelsorger gearbeitet und die Menschen mit ihrer Zielstrebigkeit und Menschlichkeit schätzen und lieben gelernt. Sein Weg führt ihn nun in die Schweiz. Eine Tätigkeit als Seelsorger in einer Teilgemeinde von Zürich und anschließend ein Amt als Dozent an der Universität in Luzern sind seine weiteren Stationen in seinem Leben.

Auf die Frage Zölibat ja oder nein, holte der promovierte Theologe weit aus, doch er wurde konkret. Dieses Leben mit Gott, so eine innige Beziehung zu haben, was den Menschen erfüllt, halte er für möglich, das gehöre zur kirchlichen Tradition. Was geschehe mit dem Menschen, der das Gefühl bekommt, er werde langsam älter und er habe keine Kinder, diese Fragen beschäftigen den katholischen Priester. Die Gewissheit, auch er bleibe allein, sei eine ganz schwierige Aufgabe, so Jitianu. Sein Fazit ist: Zölibat ja, aber auch andere Lebensformen, wie beispielsweise die Ehe, es sollte jeder für sich entscheiden können, wie er als Priester leben möchte. Beides sollte möglich sein. Die orthodoxe Kirche zeige mit ihrer Tradition, dass das möglich ist.

„Wir danken Pfarrer Liviu für seine Liebenswürdigkeit, Freundlichkeit, das gute Miteinander und seine brillanten Predigten und bitten Gott, dass er in seiner neuen Heimat Menschen findet, die ihn wertschätzen und unterstützen werden und die er begeistern kann“, mit dieser persönlichen Fürbitte bedankte sich der gesamte Pfarrgemeinderat bei dem Mann der Kirche. Pfarrer Ekkehard Baumgartner hob Livius Predigten hervor, für die der Pfarrer aus Leidenschaft immer nur Stichworte brauchte. Ferenc Endredi, ein guter Freund und auch Siebenbürge, verlas die 2. Lesung vom Heiligen Paulus an die Römer in ungarischer Sprache. Mit einem Gottesdienst, in dem es rund 90 Minuten voller Emotionen menschelte, endete die Amtszeit in Sigmaringen für den Seelsorger.