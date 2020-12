Der Polizei kommt ein Auto verdächtig vor

Der Polizei sind bei einer Fahrzeugkontrolle am Dienstagmorgen in der Binger Straße nicht nur diverse Mängel an einem Auto aufgefallen, sondern sie konnten bei der näheren Überprüfung im Kofferraum auch verdächtige Behältnisse und Schläuche auffinden. Die transportierten Utensilien rochen laut Polizeibericht nach Diesel, weshalb derzeit geprüft wird, ob diese in Verbindung mit Kraftstoffdiebstählen stehen könnten. Da am Wagen trotz Schneematsch und Temperaturen um den Gefrierpunkt zwei Sommerreifen montiert waren, von denen einer abgefahren war, wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.