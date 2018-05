Der Pfarrer verteilt einige Rüffel

Wenn der Pfarrer auf die Kanzel steigt, dann ist Fasnet in St. Johann. Ekkehard Baumgartner hat am Sonntag die Narrenpredigt gehalten. Er rüffelt das Staatsarchiv, die Bestattungskultur in Sigmaringen und Bürgermeister Schärer. Die Narren spenden nach dem „Amen" Applaus und der Organist spielt einen Tusch.

Die Ministranten tauschen ihren Rock gegen das Narrenhäs ein. Das sieht nicht nur närrisch aus, sondern ist praktisch, weil die Schlossnarros zur Wandlung mit ihrem Schellengurt bimmeln können. Zwar etwas zaghaft, aber immerhin.

Die fünfköpfige Frauenschola ist ebenso fastnachtlich gekleidet. Sie singt: „Selig ist der Mensch, der seine Freude hat, seine Freude an der Weisung des Herren." Die Lesung handelt von der Liebe. Das Evangelium ist ein Auszug aus der Bergpredigt.

Der Pfarrer greift auf der Kanzel Dinge auf, die ihm jüngst sauer aufgestoßen sind. In der aktuellen Hohenzollern-Ausstellung im Staatsarchiv vermisst Baumgartner einen Beitrag zur Fidelisverehrung. Stattdessen werde das Bild einer Prozession gezeigt, die mit Hakenkreuzen geschmückt war: „Ins rechte Eck geschoben, die Verehrung hier am Orte, hier spielt die Macht der Bilder – keine Worte." Zur Bestattungskultur in Sigmaringen sagt Baumgartner, dass die Urnenwand für ihn kein würdiger Ort ist. Trauernde hätten keine Möglichkeit, hier eine Blume zum Gedenken abzulegen oder sie werde gleich wieder weggeräumt: „So ist die Urnenwand für mich in dieser Zeit, ein Mahnmal der Gedankenlosigkeit." Besser würden’s die Nachbarn in Bingen machen, nennt Baumgartner ein positives Beispiel. Und schließlich rüffelt er den Bürgermeister, weil der in seinem Jahresrückblick das Begegnungsfest der christlichen Kirchen vergessen habe.

Zur Wandlung fordert Pfarrer Baumgartner die Minis auf, Nachschub aus der Sakristei zu holen: „Heute wollen wir am Wein nicht sparen." Gabenbereitung und Präfation singt der Pfarrer auf seine Weise wie er das zu besonderen Anlässen zu tun pflegt. So manchem Gottesdienstbesucher ist die Rührung dabei anzusehen. Und am Ende schunkeln und singen die Kirchenbesucher zu „Freut euch des Lebens“. Mit mehr Freude und Herzlichkeit könnte man den Fasnetssonntag nicht beginnen.