Der Ortsvorsteher verwandelt sich in Peter Maffay: „Und es war Sommer“

Zum Bürgerball hat die Narrenzunft der Jongner Zigeiner um ihren Vorstand Oliver Sammet in die Schlossgartenhalle eingeladen. Die Halle musste aufgrund des großen Zulaufs noch mit zusätzlichen Tischen und Stühlen bestückt werden. Es gab ein abwechslungsreiches Programm und anschließend Tanz und Unterhaltung mit Einzelunterhalter Manne Kraus.

Dem Märchen-Motto des Bürgerballs angepasst waren viele als Prinzessinnen, Schlossherren und Knappen verkleidet erschienen. Aber auch Zombies weilten unter den Gästen. Am einfachsten machte es sich der Jongnemer Elferrat mit seiner Verkleidung. „Wir sind heute das Rotkäppchen“, witzelte Moderator Manfred Lutz mit Hinweis auf die roten Zylinder der Räte. Die Guggamusik eröffnete den Abend und brachte gleich Schwung in die Halle. „Wir werden heute einen Abend voll mit Märchen, Mythen und tollen Geschichten erleben“, versprach Oliver Sammet eingangs und sollte Recht behalten. Zunächst tanzte die Hip Hop Tanzgruppe vom Sigmaringer Tanzstudio. Es folgte mit Georg Saum, Rita Zimmerer, Andreas Astrid und Tom Fetscher, die sich zu „Spontan for fun“ zusammen geschlossen hatten, das Märchen von Rapunzel. Herrlich komisch wurde das Jungnauer Dorfgeschehen verpackt in die Geschichte mit Rapunzel, die allerdings leider zu kurzes Haar zum Runterlassen hatte. Doch dafür besaß sie die Fähigkeit, drei Wünsche zu erfüllen und plauderte mit Andreas und Georg darüber, wer denn im vergangenen Jahr so alles bei ihr war und was derjenige sich gewünscht hatte. Dabei wurde auch munter über die bevorstehende Kommunalwahl spekuliert.

Ein weiteres, lustiges Märchen vom Aschenbrödel, das nicht mit zum Jungnauer Bürgerball durfte, und seinen zwei hässlichen Stiefschwestern, wurde von der Jungauer Zigeunergruppe aufgeführt. Zum Glück gab es die gute Lauchertfee, die den Prinz („ich bin soo schön“) zu seinem Aschenbrödel führte. „Vom Volk, für das Volk, Bernhard Volk!“ hieß es vor der Pause. Seine Analyse des Ortsgeschehens war überschrieben mit „Quo Vadis, Jungnau!“

Nach der Pause zeigte der Elferrat im Schattenspiel die beschwerlichen Aufgaben, die die Räte zur Fasnetsvorbereitung zu meistern haben. Sieben märchenhafte junge Damen sind Bestandteil der Jungnauer Modern Dance Group, welche eine tolle Darbietung ihres Könnens aufführten.

Das Jungnauer Narrenblatt ist in diesem Jahr ein Märchenbuch. Dank Philipp Haug und Johannes Schmidt gibt es dieses auch als Hörbuch. In der dritten Auflage des Hörbuchs widmete sich das Duo ausführlich dem Inhalt, natürlich gaben sie immer ihren persönlichen Kommentar dazu ab, auch im gereimten Lied. Bei der Zugabe wurde so aus dem diesjährigen Fasnetshit „Cordula Grün“ plötzlich „Maritta schrie“. Eine erneute Tanzeinlage widmete sich dem Märchenschlossbesitzer Michael Jackson, wie er vom Moderator angekündigt wurde. Die Mädchen der Guggamusik tanzten auf ein Medley zu Michael Jackson.

Zum krönenden Abschluss betrat Ortsvorsteher Anton Fetscher als Peter Maffay die Bühne. Ihm sei lediglich der Aufritt für ein halbes Lied zugesagt worden, erzählte dieser. Urkomisch beschrieb er das Prozedere des Castings, dem er sich habe vom Elferrat unterziehen müssen, dabei flocht er immer wieder geschickt das Ortsgeschehen ein. Mit „Und es war Sommer“, der Maffay-Song in der vom Ortsvorsteher gesungenen Version bildete den Abschluss des Programmabends.