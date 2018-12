Der Nikolaus und sein Engel kommen auch in die LEA

Am Mittwoch hat die Nikolausfeier für die Kindergartenkinder und ihre Familien in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Sigmaringen stattgefunden. Zusammen auf die Beine gestellt hatten die Veranstaltung die Grundschule und das Montessori-Kinderhaus 3 Linden in Hausen am Andelsbach gemeinsam mit dem Betreuungsteam der ORS-Deutschland.

Bereits im November hatten die Eltern der Schul- und Kindergartenkinder Sachspenden in Form von Spielsachen für die Altersgruppe von null bis sieben Jahren gesammelt. Auch Plätzchen hatten die Eltern fleißig gebacken. Alle Geschenke für die Kinder waren gepackt und auch kleine Gebäcktüten waren für jede Familie vorbereitet worden. Gemeinsam warteten die Familien in den Kindergartenräume der LEA gespannt auf den Bischof Nikolaus und seinen Engel. Die Kinder begrüßten den Heiligen und seine himmlische Assistentin mit dem bekannten Lied „Lasst uns froh und munter sein“. Besonders beim Refrain klatschten und sangen alle Kinder begeistert mit.

Der Nikolaus begrüßte alle anwesenden Kinder und Eltern und stellte dann die Frage an die Runde: „Wisst ihr denn, wer ich bin?“ Ein paar Ja-Rufe waren zu hören, aber damit wirklich auch jeder Bescheid wusste, trat eine Lehrerin der Grundschule vor und gab einen kurzen Vortrag rund um den „meistverehrten heiligen Mann in Europa“. Unterstützung bekam sie dabei von Übersetzern der ORS-Alltagsbetreuung, die alles sowohl in die englische, arabische, türkische als auch in die georgische Sprache übersetzten. Dann kamen die Kinder an die Reihe und überraschten den Nikolaus mit Liedern in ihrer jeweiligen Muttersprache und zwei sehr schönen Tänzen. Dadurch fiel es dem Nikolaus und seinem Engel umso leichter, nun ihrerseits die vorbereiteten Geschenke und Plätzchentüten an die Kinder zu verteilen. Und diese wurden auch mit einem breiten Lächeln und strahlenden Augen in Empfang genommen. Bevor der Nikolaus sich wieder auf den Weg machte, bedankte sich Lamine Ndong, der Leiter der ORS-Alltagsbetreuung in der LEA Sigmaringen, bei allen Eltern der Grundschule und des Montessori-Kinderhauses aus Hausen am Andelsbach, die die gemeinsame Aktion durch ihr Engagement und ihre Unterstützung erst möglich gemacht hatten.