Aus einer närrischen Idee entsteht für den Vetter Guser womöglich eine neue Tradition. Nachdem schon die Eulenzunft seit vielen Jahren im Hanfertal und die Riedhexen vor dem Edeka-Markt Sigmund einen Narrenbaum stellen, folgt dieser Tradition nun vielleicht auch der Vetter Guser. Am Samstag wurde der erste Grundstein dafür gelegt.

Begonnen hat die Idee mit dem Weihnachtsbaum vor dem Rathaus, den die Stadt aufstellte. Nach Ende der Weihnachtszeit wird dieser normalerweise abgebaut und verschwindet. Doch dies brachte Altrat Gerhard Mühlbach vom Vetter Guser auf eine Idee. Er schlug Biggy Ressel, Geschäftsführerin der Zunft, vor, in Zeiten von Corona und dessen Einschränkungen aus dem Weihnachtsbaum einen Narrenbaum und somit die Semeringer Fasnet für alle sichtbar zu machen. Ressel wendet sich an Bürgermeister Marcus Ehm, ebenfalls Zunftmitglied. Dieser hielt Rücksprache mit der Feuerwehr und schon nimmt die Idee ihren Lauf.

Am Samstag war es nun soweit, die Idee wurde umgesetzt. Nachdem die Feuerwehr Tage zuvor die unteren Äste entfernt hatte, war sie am Samstag abermals im Einsatz. Mit Hilfe der Drehleiter ging es für die beiden Zunftmitglieder Nicole Diesch und Joachim Riegger hinauf. Beide wickelten mit Geschick die Fähnle um den Baum und führten ihn somit seiner neuen Bestimmung zu.

Doch auch an anderen Orten wird die Fasnet sichtbar. Nicht nur das Fenster im Erdgeschoss des Rathauses wurden fasnächtlich dekoriert, sondern auch in vielen Schaufenstern der Sigmaringer Innenstadt erwacht die Fasnet so langsam.