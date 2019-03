Der Maschgerer braucht kein Mikrofon

Der Maschgerer-Obend am Fasnetsmontag ist wie eine bunte Fasnetssuppe: Es ist für jeden etwas dabei, doch das Salz in der Suppe sind die Maschgerer, die in den verschiedenen Wirtschaften an die Tische gehen und ihre Gegenüber in das Narrentreiben einbeziehen. Die Maschgerer brauchen kein Mikrofon.

Sie sind plötzlich da. „Fähnele 2023“ steht auf ihrem Hut. Flaigele für das Jubiläum 300 Jahre Bräuteln werden dringend gebraucht. Der Stoff wurde am Stück statt geschnitten geliefert. Und schon ist klar, was die Narren an den Tischen zu tun haben. Die Bendel müssen in 40 Zentimeter lange Stücke geschnitten und an beiden Seiten am Feuer versenkt werden, damit die Enden nicht ausfransen. „Aber genau bitte, it schludra“, sagt Christina zu Zunftmeister Hartwig Mahlke, der im Ristorante Lucio mit anpackt.

Das Schöne am Maschgera gau: So entwickelt sich ein Gespräch und jedes Gespräch entwickelt sich anders. Mal näher am Thema, mal weiter weg. Die Flaigele-Maschgerer haben eine sehenswerte Kopfbedeckung: Fertige Flaigele wehen auf ihrem Hut. Ein Reporter-Team vom Sender Fasnet-TV macht Interviews: Der Kameramann ist so engagiert, dass er die Szenen aus x-beliebigen Einstellungen filmt, ohne dass seine Kamera etwas aufnehmen würde. Einem jungen Mann drückt der Reporter ein Heftchen, in dem leicht bekleidete Mädchen abgebildet sind, in die Hand: „Was halten Sie davon, wenn es in Sigmaringen bald eine Herbertstraße gibt?“ Die Antwort fällt einsilbig aus, der junge Mann ist peinlich berührt.

Das Schöne an der Semerenger Fasnet ist, dass man sich immer wieder sieht: Die Bilharz-Harmonists haben Konsequenzen aus der Lehrstunde mit den Gewehren gezogen, die ihre Frauen am Rußigen Freitag am Ziegelesch auf sie richteten. „Heut bin i vorbereitet“, sagt Bernhard Eisele und zieht seine Pistole aus dem Halfter.

Zur Semerenger Fasnetssuppe gehören all die Musikgruppen, die am Auseligen und am Fasnetsmontag unterwegs sind: Nach dem Vetter-Guser-Ball hat sich die Gruppe um Bea Speker formiert, die ihre Hommage an den französischen Ballmoderator wiederholt. „So gut hat noch niemand in einem Lokal mitgemacht“, lobt sie Lucios Gäste. Die Annahme, dass die Narren dort weniger aufmerksam seien als in Lokalen in der Innenstadt, entpuppt sich als Vorurteil.

Die Gruppe Top (Thomas, Ossi und Peter) hat den Bezirkskantor Bruno Hamm als Akkordeonisten verpflichtet. Das Quartett hat einen Ohrwurm gedichtet, den es als Refrain singt (Das ist der Trick der Politik, vor der Wahl ein Schritt vor und anschließend zwei zurück).

Vogelwilde Kuriositäten aus Sigmaringen

Dazwischen gibt’s Kuriositäten aus Sigmaringen aufs Ohr und zwar vogelwilde: Die geflickten Straßen in der Stadt sähen aus wie ein Picasso und auch der Leopoldplatz sei eine Oberpanne, man könnte meinen, er sei eine Panzerspange. Ein neuer Schützengraben würde da aufgemacht, jetzt brauche es nur noch die Soldaten. Ach ja, das ist der Trick, der Politik. Drei Fasnetsnarren verkaufen Zimmer für das neue Hotel, das sie „Fünfte Jahreszeit“ nennen. Schon ihre Frisuren sind ein Gedicht: eine Mischung aus Rastalocken und Fasnetsflaigele. Wer jetzt reserviert, bekommt 20 Prozent Rabatt. Die Hotelmanager haben einen Katalog dabei, in dem die Zimmerkategorien aufgeführt sind.

Uwe preist das besondere Wellnesszimmer an, durch das die Donau fließt, und Ise hat es die Eissuite angetan. „Wir buchen für zwei Monate“, sagt die als Clown verkleidete Frau. Ach, wenn das Hotel schon gebaut wäre, es würden ja auch drei Sterne reichen.

Wer sich gescheit anstellt, der erhält einen Orden, auch „Groma“ genannt. Die Maschgerer haben ihn passend zum Thema selber gebastelt. Fürs Hotel gibt’s einen Schlüssel samt Zimmernummer, die für alle gleich ist: 2019. Die Fähnele-Bastler bekommen Fähnele ans Revers gesteckt.