Der Laizer Kindergarten ist schon wieder zu klein

In Sigmaringen kommen immer mehr Kinder zur Welt und es ziehen immer mehr Familien mit Kindern in die Kreisstadt. Aus diesem Grund werden die Kindergartenplätze knapp. In Laiz sind alle fünf Kindergartengruppen belegt. Erst vor zwei Jahren zogen die Laizer Kinder in den neuen Kindergarten bei der Schule ein. Auch für Sigmaringen wird es eng. Der katholische Kindergarten St. Fidelis hat deshalb zu Jahresbeginn mehr Kinder aufgenommen und wird nach den Sommerferien aus der Kleingruppe eine Gruppe mit 25 Plätzen bilden. Dies sagte die Leiterin des Fachbereichs Familie, Daniela Banzer, am Mittwochabend vor dem Gemeinderat.

Aktuell gibt es in Sigmaringen 345 Kindergartenplätze – diese sind alle belegt. Die 95 Plätze für Laiz sind ebenfalls restlos ausgebucht. Sowohl für Laiz als auch für Sigmaringen rechnet die Stadtverwaltung weiter mit steigenden Kinderzahlen. In den übrigen Kindergärten in Oberschmeien (31 Plätze), Jungnau (22 Plätze) und Gutenstein (25 Plätze) gebe es noch etwas Luft. Jedoch ist auch hier der Bedarf zuletzt gewachsen. Vor einigen Jahren hatte sich der Gemeinderat noch Gedanken gemacht, ob die Kindergärten in den kleineren Ortschaften langfristig zu halten sind.

Erzieher müssen Raum aufgeben

In Laiz müssen die Erzieherinnen nun im Erdgeschoss ihren Raum aufgeben, dieser wird für eine sechste Gruppe hergerichtet. „Das ist nicht das, was man sich pädagogisch wünscht“, sagte Fachbereichsleiterin Daniela Banzer. Was zu tun ist, wenn der Bedarf weiter ansteigt, das kann Banzer zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aktuell sei die Stadtverwaltung in der Prüfung. Da jedoch bei internen Runden das Stadtbauamt mit am Tisch sitzt, ist davon auszugehen, dass sie über Baumaßnahmen nachdenkt.

Unter den Zugezogenen befinden sich laut Stadt viele Familien mit Migrationshintergrund. Dies stelle die Kindergräten bei der Sprachförderung vor neue Aufgaben. In der Stadt haben 49 Prozent der Kinder Migrationshintergrund. Rechnet man die Ortsteile hinzu, sinkt diese Zahl auf 45 Prozent.

Stadt hebt Gebühren an

Die Gebühren für die städtischen und kirchlichen Kindergärten Sigmaringens steigen zum neuen Kindergartenjahr. Dies hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. SPD-Stadträtin Susanne Fuchs mahnte jedoch zum wiederholten Mal eine sozialere Gestaltung der Gebühren an. Die von der Stadtverwaltung vorgetragenen Informationen waren ihr zu wenig. Laut Kämmerer Bernt Aßfalg ist der Aufwand zu hoch, die Gebühren nach dem Einkommen der Eltern zu bemessen. Eltern müssten in diesem Fall ihre Einkommensteuerbescheide offenlegen. Laut der Erhebung der Stadtverwaltung übernimmt das Jugendamt die Gebühren, wenn die Eltern sie sich nicht leisten könnten. Aktuell komme dies 17-mal vor. Der Gemeinderat entschied, beim bisherigen Modell zu bleiben. Im Grundsatz gilt: je kinderreicher die Familie, desto günstiger die Gebühren für das einzelne Kind und je länger die Betreuungszeit, desto höher die Gebühren. Beispiele: Eltern zahlen für ein Kind über drei Jahren in der Standardöffnungszeit künftig monatlich 114 Euro (bislang 111 Euro). Bei zwei Kindern beträgt der Tarif 87 Euro (bislang 84 Euro). Teurer ist er für die Kinderkrippe unter drei Jahren: Bei einer Betreuungszeit von sechs Stunden pro Tag und einem zu betreuenden Kind werden monatlich 335 Euro fällig (bislang 325 Euro). Bei zwei Kindern kostet die Kleinkindgruppe 249 Euro (bislang 242 Euro).