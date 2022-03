Der Kreis Sigmaringen hat die höchste Corona-Inzidenz in Deutschland

Der Landkreis Sigmaringen hat die höchste Corona-Inzidenz in ganz Deutschland. Laut Daten des Robert-Koch-Instituts vom Montag steht Sigmaringen mit einer Sieben-Tage-Quote von 3614,5 auf Platz eins, gefolgt von den Landkreisen Rostock in Mecklenburg-Vorpommern und Eichsfeld in Mitteldeutschland. Seit dem Wegfall regionaler Corona-Regeln müssen die Menschen im Kreis jedoch keine Konsequenzen mehr fürchten.

Zumindest am Montagmorgen tragen die meisten Menschen in der Sigmaringer Fußgängerzone eine Maske, obwohl sie dies gar nicht müssten. Auf die zentrale Frage nach der Ursache lässt sich keine eindeutige Antwort finden? Das Sigmaringer Gesundheitsamt hat längst aufgehört, sich mit dieser Frage zu befassen, denn der Behörde fehlen die Informationen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, seit nicht mehr ermittelt wird, mit wem Infizierte in Kontakt getreten sind. Ohne Kontaktnachverfolgung ergeben sich keine Muster, auf die sich das Gesundheitsamt bei der Einschätzung der Lage stützen könnte.

Aus diesem Grund äußert sich das Landratsamt schon länger nicht mehr zur aktuellen Lage und bleibt auch am Montag dabei, obwohl Anfragen auch von überregionalen Medien eingehen.

Hat die Fasnet ein Nachspiel?

Aber was denn? Die Fasnet könnte die Zahl der Fälle nach oben getrieben haben. Zwar sind die Corona-Positiven aus dieser Zeit zwischenzeitlich wieder aus der Quarantäne entlassen, doch sie könnten weitere Menschen angesteckt haben.

Die unzureichende Impfquote ist ein weiteres Indiz hierfür, dass die Menschen im Kreis Sigmaringen weniger geschützt sein könnten. Laut Zahlen von vergangener Woche sind im Kreis 67,8 Prozent zweifach geimpft, der Landesschnitt liegt bei 71,3 Prozent. Im Landesvergleich der Kreise liegt Sigmaringen damit im unteren Drittel.

Impfquote gepaart mit Lockerungen und einer zunehmenden Sorglosigkeit

Die Impfquote gepaart mit der Fasnet, den jüngst beschlossenen Lockerungen und einer stark zunehmenden Sorglosigkeit vieler Menschen scheinen die Infektionen nach oben zu treiben. Zudem verbreitet sich die neue Omikron-Variante nochmals schneller als das Vorgängervirus.

Ein Blick auf die nackten Zahlen: In allen 25 Kreisgemeinden breitet sich das Virus weiter aus. Am stärksten betroffen sind Bad Saulgau mit 417 Fällen, Sigmaringen (404) und Mengen (307). Ein weiterer Menschen starb zuletzt in Zusammenhang mit dem Coronavirus, sodass die Zahl der Corona-Toten nun bei 151 liegt.