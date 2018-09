Der Kindergarten St. Fidelis soll ausgebaut werden. Das wurde beim Herbstfest der Pfarrgemeinde in Sigmaringen bekanntgegeben, das am Sonntag gefeiert wurde. Dabei wurde der Kindergarten in den Mittelpunkt gerückt. Pfarrer Eckehard Baumgartner und Bürgermeister Marcus Ehm teilten mit, dass der Kindergarten umgebaut und erweitert werden soll, um mehr Kinder aufnehmen zu können. Weil der Bedarf an Kindergartenplätzen im Stadtgebiet stark angestiegen sei, habe man beschlossen, den Kindergarten zu erweitern und entsprechend umzubauen. Zu den aktuell vier Kindergartengruppen soll nach dem Umbau ein fünfte hinzukommen.

Die Erzieherinnen hatten Fachvorträge vorbereitet, in denen sie Einblicke in die Kindergartenarbeit gewährten. Themen waren das Naturprofil des Kindergartens, die Kleinkindpädagogik und das Familienzentrum, zu dem der Kindergarten mittelfristig ausgebaut werden soll. Entsprechend zu diesen Themen gab es auch praktische Angebote. Während des Nachmittages übernahmen auch die Ministranten von St. Fidelis ein Stückweit die Kinderbetreuung auf dem Gelände rund um die Kirche, mit Spielen und einem Schminkstand. Im Untergeschoss des Gemeindehauses hatten Theresia Kuhn und Christiane Schwörer einen Flohmarkt organisiert. Der Tag hatte mit einem Gottesdienst, den Pfarrer Baumgartner und Diakon Werner Knubben zelebrierten, begonnen. Dabei wurden fünf neue Ministranten aufgenommen: Henrik Ettwein, Moritz Seßler, Benjamin Fox, Marcel Thomanek und Fabrizio Solamo. Der Kinder- und Jugendchor Vocamundus, unter der Leitung von Carola Holl, umrahmte den Gottesdienst musikalisch. Die Kindergartenkinder trugen eine Baumgeschichte vor, gemäß dem Motto des diesjährigen Herbstfestes: „Tief verwurzelt, aufrecht leben“. Abschließend wurde Mesmer Günther Hermann offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Seine Stelle teilen sich künftig als Mesmerin Alexandra Chevalier und als Hausmeister Andreas Meyenberg.

Ein großes Team von Ehrenamtlichen lud die zahlreichen Gäste zu einem reichhaltigen Mittagstisch ein. Im Unterschied zu bisherigen Festen hatten Gemeindeteamsprecher Ulrich Bregenzer und zahlreiche Helfer den Platz um das Gemeindehaus festlich hergerichtet. Das Theaterteam der Abenteuerkirche bildete mit einer kleinen Piratenvorführung den Abschluss des Festes und machte neugierig auf die kommenden Gottesdienste für Eltern und Kinder. Am Sonntag, 23. September, findet der nächste Gottesdienst statt, zum Thema: Piratenabenteuer „Eine spitze Mannschaft“. Spielstraße und Elterncafé starten um 10.15 Uhr und der Familiengottesdienst um 11 Uhr.