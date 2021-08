Der Hüter der Gesetze: Richter Dorner geht in den Ruhestand

Zur Person

Jürgen Dorner stammt aus Karlsruhe und hat in Durlach am Markgrafen-Gymnasium sein Abitur gemacht. Nach seinem 26-monatigen Wehrdienst hat er das Jura-Studium in Konstanz aufgenommen, weil es dort damals die sogenannte einstufige Juristenausbildung gab, bei der Juristen schneller, mit höherem Aufwand und praxisorientiert ausgebildet werden. 1980 ist der heute 68-Jährige am Amtsgericht Sigmaringen als Richter gestartet und hier mit zwei Unterbrechungen bis zu seinem Ruhestand geblieben: 1982 war er für ein Jahr am Landgericht Hechingen und 1995 für neun Monate am Oberlandesgericht in Stuttgart. (chw)