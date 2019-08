Der heimische Garten als Bindeglied

Ihre Liebe verbinden Paula und Anton Jäger mit ihrem Wohnort. Denn am Mittwoch feiert das Paar nicht nur das Fest der Diamantenen Hochzeit, sie wohnen auch seit 60 Jahren in ihrer Wahlheimat Laiz. Nach einem arbeitsreichen Leben genießen beide ihr Rentnerleben im heimischen Garten.

Die vielen Sonnenblumen im Garten der Jägers schauen über den Zaun, als wollten sie den Laizer Ortseingang überwachen. „Die sind ihr ganzer Stolz“, sagt die Nachbarin lachend. „Wir haben ein super Verhältnis zu unseren Nachbarn“, erzählen die Jägers. „Im Sommer sitzen wir jeden Abend zusammen im Pavillon.“ Dieser steht inmitten der zwei Gärten und ist sogar mit einem Kühlschrank und einem nostalgischen Kronleuchter ausgestattet.

Paula Jäger, geborene Henselmann, wuchs als jüngste von sechs Kindern in Inzigkofen auf, ihre Mutter verstarb wenige Monate nach Paulas Geburt. „Wir hatten Landwirtschaft und mussten alle mit anpacken“, erzählt die 80-Jährige. Ihr Vater verstarb mit 63 Jahren, das Land wurde verpachtet, die Kühe verkauft. Paula ging nach ihrem Schulabschluss nach Laiz in die Fabrik Mestri. Mit 19 Jahren lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen.

Anton Jäger wurde in Göggingen geboren. Nach der Schulzeit lernte er den Beruf des Maurers. Zehn Jahre war er bei der Firma Steidle tätig, bis er 1965 zum Koch umsattelte. „Wir wohnten neben dem Gasthaus Hasen und da hatte ich schon immer mal ausgeholfen“, erinnert sich der 85-Jährige. Und als ihm dann der Hasenwirt ein lukratives Angebot machte, habe er sehr gerne eingewilligt. 30 Jahre sollten es dort dann werden. „An manchen Tage kamen fünf bis sechs Reisebusse vorgefahren, das ging Schlag auf Schlag“, erzählt Anton Jäger. „Und die Schnitzel waren so lecker und so groß, die hingen über den Tellerrand“, ergänzt seine Frau.

Schonkost statt Rehragout

Auch heute noch kocht Anton Jäger mit Leidenschaft, jedoch seltener. „Wir lassen uns das Mittagessen liefern, aber das ist halt Schonkost“, schmunzelt der Senior, der natürlich ein selbst gekochtes Rehragout oder Frikadellen bevorzugen würde. Aber seine Frau ist gesundheitlich angeschlagen und muss auf ihre Ernährung achten.

Freizeit und Urlaub hatten die Jägers und ihre drei Kinder nicht all zu oft. „Im Hasen war von Weihnachten bis Heilige drei Könige geschlossen, ansonsten wurde gearbeitet“, erklärt Anton Jäger. Seine Frau versorgte Haushalt und Kinder. Wenn die Zeit es zuließ, ging es nach Glashütte zum Kegeln. Heute nimmt der Jubilar noch gern an den gemeinsamen Wanderungen des Senioren-Albvereins teil, in dem die Jägers genauso wie im Gartenbauverein Mitglied sind.