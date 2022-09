Der Fürst eröffnet die Brauerei-Gaststätte offiziell

Seit 28. Juli hat das Brauwerk Zoller-Hof im Marstall geöffnet: Die offizielle Eröffnungsfeier ist am vergangenen Montag gefeiert worden. Der Grund für die Verspätung: Etliche Akteure weilten noch im Urlaub.

Im Brauwerk riecht es wie in einer Brauerei und das soll auch so sein. Am Eingang köchelt in der kleinen Brauerei ein Sud vor sich hin. Nebenan an der Theke wartet ein Zoller-Hof-Fass auf den Anstich.

Auf einen Schlag

„Keine Sorge - es wird nichts daneben gehen“ – flüstert Ralf Rakel dem Chef des Adelshauses Karl Friedrich von Hohenzollern zu, denn er soll als Hausherr das erste Fass anstechen. Tatsächlich: Der Fürst braucht nur einen Schlag und sein Sakko bleibt trocken.

So eine Gaststätte hat in Sigmaringen einfach gefehlt. Karl Friedrich von Hohenzollern

Brauerei-Chefin Claudia Sieben ergreift als Erste das Wort: Ihr sei es schwergefallen, die Gaststätte Zoller-Hof an der Leopoldstraße aufgegeben. „Sie bildete vor 177 Jahren den Grundstein für unsere Brauerei“, sagt die Inhaberin, sommerlich gekleidet in einem pinken Kleid und vom Urlaub gebräunt.

Die Gründe für den Umzug

Zwei Kriterien seien ausschlaggebend gewesen für den Umzug in die Innenstadt: die 1A-Lage am Karlsplatz und die Möglichkeit dort, eine Außengastronomie zu betreiben. Am bisherigen Standort gab es keinen Biergarten und Touristen oder Laufkundschaft verirrten sich eher zufällig und zu selten in die Brauerei-Gaststätte.

Etwa 150 geladene Gäste feiern mit den Ideengebern der Brauerei. Unter ihnen sind Sigmaringer Unternehmer, Gemeinderäte, Behördenchefs und andere Honoratioren. Für die Handwerker wurde bereits am 28. Juli ein Fest ausgerichtet. Weil so viele Gäste gekommen sind, gibt es einen weiteren Fassanstich mit dem ersten Beigeordneten Manfred Storrer von der Sigmaringer Stadtverwaltung.

Das sagt der Fürst

„So eine Gaststätte hat in Sigmaringen einfach gefehlt“, sagt der Fürst, dem das Marstallgebäude gehört und der sich am Umbau beteiligte. Gefördert wurde der Umbau von der Aktionsgemeinschaft Leader mit einem Zuschuss im sechsstelligen Bereich.

Nach dem Fassanstich: die Geschäftsführer des Brauwerks Soufyen Charni (links) und Ralf Rakel (rechts), Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern und Zoller-Hof-Inhaberin Claudia Sieben. (Foto: Michael Hescheler)

Der Vorsitzende Alois Henne übergab die Plakette, die am Gebäude angebracht wird. Der Adelsmann erinnerte an die bewegte Geschichte des Marstalls: Bis 1956 war dort die fürstliche Reithalle untergebracht, ehe die Pferde nach Hedingen verlegt wurden (heutiges Gebäude der Malteser).

Zur Geschichte des Marstalls

Nach den Pferden übernahm die Elektrozentrale Sigmaringen (EZS) das Gebäude, das zum fürstlichen Unternehmerverbund gehört, ehe 1993 entschieden wurde, dass dieser prominente Standort für einen Handwerksbetrieb ungeeignet ist. Danach zogen Handelsgeschäfte und die Post in die neue geschaffene Marstallpassage ein. Die Geschäftsaufgabe der Sportboutique zwang das Fürstenhaus erneut zum Umdenken.

Der Erste Beigerodnete Manfred Storrer vertritt die Stadt, Thomas Kanjar (links) die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern. (Foto: Michael Hescheler)

„Sie wollen eine erfolgreiche Gaststätte und die funktioniert am ehesten in der Innenstadt“, sagte der Fürst und lobte seinen Geschäftspartner Soufyen Charni, mit dem von Hohenzollern, das Karls Hotel errichtete. „Mir war klar: Wenn es mit ihm gemacht wird, wird es funktionieren.“

Es gibt weitere Attraktionen

In den nächsten Monaten werden das Brauwerk weitere Attraktionen bereichern. Das Zündapp-Museum wird in die oberen Etagen einziehen und im früheren Ristorante Leopold werden die Betreiber des Bauwerks, Soufyen Charni und Ralf Rakel von der Brauerei Zoller-Hof, einen Weinhandel mit Degustation eröffnen.