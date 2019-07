Der Feierabendbauer wird auf der Donaubühne aufgeführt

Der Feierabendbauer von Dietlinde Ellsässer wird am Sonntag, 21. Juli, um 19 Uhr auf der Donaubühne aufgeführt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Schlachthof statt. Die Krisen dieser Welt machen auch vor der Haustür der Bauern im Ländle keinen Halt. Drum macht sich Karl Hofreiter auf seinen eigenen Weg. Er verkauft seinen letzten Acker und wird zum Binnenflüchtling im eigenen Land, zum Nomaden, der seine Heimat liebt. Mit wunderfitzigem Humor und Bauernschläue durchblättert er sein Leben. Es geht einfach um alles: Landwirtschaft, Ökologie, Ökonomie, die bodenlose Bürokratie, die Kirchturmpolitiker, den Verbrauchergeiz und darüber, dass niemand mehr weiß, „woher des kommt, was man isst“. Eine Paraderolle für den Lindenhof-Schauspieler Berthold Biesinger und Victor Oswald, ein Wegelagerer, begleitet ihn auf seinem Weg mit seiner Quetschkommode. Die Veranstaltung ist durch die Gesellschaft für Kunst und Kultur organisiert. Karten gibt es in der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen unter Telefon 07571/522 96 für zwölf Euro, für Mitglieder zehn Euro, Studenten und Schüler zahlen fünf Euro. Schüler bis 15 Jahre haben freien Eintritt. Foto: Richard Becker