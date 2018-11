Der FC Laiz feiert seinen 100. Geburtstag

Der FC Laiz wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt. Das Jubiläum soll das ganze Jahr über gefeiert werden. Unter anderem nannte Vorsitzender Armin Wurster bei der Hauptversammlung des Vereins das geplante Highlight-Spiel gegen eine Mannschaft der 1. oder 2. Bundesliga, das Stickerstars-Album, welches ein Sammelalbum mit Klebebildern der aktuellen Mannschaften und Funktionäre ist und die Feier auf dem Marktplatz mit Einbindung der Modefachschule Sigmaringen.

Die anschließenden Wahlen konnten zügig abgeschlossen werden. In der Vorstandschaft standen sechs Positionen zur Besetzung. Drei der Positionen wurden durch die gleichen Personen wieder besetzt. Bei den scheidenden Mitgliedern Heiko Zoll und A. Maier bedankte sich Wurster für die jahrelange und intensive Mitarbeit. Den Posten für den Spartenleiter Aktive übernahm Sascha Kessel. Damit wurde der Spartenleiter Senioren frei. An diese Stelle wurde Enrico Netto für ein Jahr gewählt. Auch die aus der vergangenen Hauptversammlung unbesetzte Position des stellvertretenden Jugendleiters konnte in diesem Jahr mit Joachim Glas nachbesetzt werden. Den Posten des dritten Beisitzers übernahm Stephan Wagner.

Im sportlichen Bereich berichtete der Spartenleiter Aktive Heiko Zoll von unterschiedlichen Leistungen der Aktiven. Sowohl die Zweite also auch die Erste sind am Ende der vergangenen Saison auf dem zwölften Tabellenplatz gelandet. Aktuell belegt der FC Laiz in der zwölften Bezirksligasaison allerdings den 16. Platz. Die zweite Mannschaft spielt seit dieser Saison in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Unter- / Oberschmeien und dem SV Sigmaringen II und belegt dort den sechsten Tabellenplatz. Zum Schluss sorgte Zoll bei der Diashow vom Ausflug der Aktiven für einige Lacher.

Im Bericht des Jugendleiters H. Maier wurde klar welchen Stellenwert, aber auch welchen Umfang die Jugendarbeit beim FC Laiz hat. Zwischenzeitlich nehmen über 200 Jugendliche, darunter auch Kinder aus Spielgemeinschaften, mit ihren Trainern am Spielbetrieb teil. Herausragende Ergebnisse im Jugendbereich seien das Ergebnis einer ausgezeichneten Jugendarbeit, schreibt der FC Laiz in einer Pressemitteilung. „Die Jugendturniere des Rebau-Cups und die Hallenturniere in der HZG-Halle waren wieder einmal Höhepunkte im Jugendvereinsjahr.“

Die Entlastung des Vorstands und der Kassierer nahm Bürgermeister Marcus Ehm vor. Er stieß mit seiner Rede zum Nachdenken und zur Diskussion über die Punkte Kooperation und Spielgemeinschaften mit den anderen Ortsteilen an und sicherte die Unterstützung der Stadt bei den kommenden Aufgaben zu. Die Anwesenden hörten den Worten gespannt zu und bedankten sich mit großem Applaus.

Ein nächster Punkt der Tagesordnung war die Mitgliederehrung. Die Geehrten erhielten die Vereinsehrennadel Bronze, Silber beziehungsweise Gold, eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Geehrt wurden für 15 Jahre Mitgliedschaft Johannes Rumpel und Willi Vollmer. Die Vereinsehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Axel Ramsperger, Dieter Kanal und Reiner Becker. Für 40 Jahre Vereinszugehörigkeit bekamen Silvia Gaiser, Hansjörg Madlener und Bernd Stehle die Vereinsehrennadel in Gold.