Der Corona-Test: Zur Abwechslung vollumfassend digital

Gelegentlich überbringt einem die Verwandtschaft ja auch positive Nachrichten. Auf dem Lidl-Parkplatz befände sich eine neue Corona-Teststation, erzählt die Schwiegermutter. Die Teststationen schießen in diesen unruhigen Zeiten ja beinahe wie der Löwenzahn aus dem Rasen. Beim Feuerwehrhaus, auf dem Vögele-Parkplatz, in Apotheken, bei Ärzten, und, und, und. Sigmaringen hat bald mehr Corona-Stationen wie Beamte!

Die neue Station soll ohne Papier mit dem Handy laufen, erzählt die Schwiegermutter. Eine Corona-Station in einer Beamtenstadt ganz ohne Papierkram – kann das sein?

Gesagt, getestet: Am besten man lädt sich die App „EcoCare“ aufs Handy und registriert sich von Zuhause. Ein paar Daten eingeben. Fertig. Wie im Internet üblich, muss die Identität bestätigt werden. Ein Klick auf eine Mail. Fertig.

Wer auf Nummer sicher gehen will, reserviert sich einen Termin. Doch das muss nicht unbedingt sein, die Station ist von Montag bis Samstag von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Testen geht auch ohne Termin. Der Selbstversuch dauert weniger als zwei Minuten. Eintreten. Handy vorzeigen. Einen Code abscannen. Aufkleber abholen, testen, Aufkleber abgeben. Und das Leben geht weiter.

Das Ergebnis kommt in circa 20 Minuten aufs Handy, kündigt der Mitarbeiter an. 24 Minuten später – ich sitze längst wieder am Schreibtisch – blinkt das Smartphone.

Die private Firma EcoCare eröffnete am Flughafen in Eindhoven/Niederlande ihr erstes Testzentrum. Zwischenzeitlich testet die Firma in über 40 Ländern. Gut, dass die Auswahl an Testmöglichkeiten in Sigmaringen immer größer wird. Sollten Öffnungen der Geschäfte möglich werden, brauchen wir jede Station dringend.

Die Firma Erste Hilfe Wolf will zusammen mit der Stadt auf dem Leopoldplatz in Kürze ebenfalls eine Schnellteststation eröffnen. Erst testen, dann shoppen, heißt es. Ob diese Station auch digital arbeitet? Hoffen wir’s für unsere fortschrittliche Beamtenstadt.