Der Bürgermeister will beim C&A das Parken erlauben

Der Bürgermeister ist mit seinem Vorschlag schon vor einigen Wochen an die Öffentlichkeit gegangen. In der nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch, 20. Juli, wird der Gemeinderat darüber abstimmen.

Beraten wird über ein Bündel an Maßnahmen für die Innenstadt. Ladestationen und Parkplätze für Fahrräder, neue Mülltonnen und innenstadtnahe Parkplätze für Motorräder sind in dem Paket enthalten.

Umstritten ist der Verwaltungsvorschlag, rund um den C&A, Spielwaren Ziegler und die Landesbank zusätzlich Parkplätze für Autos auszuweisen.

Das sagt der Bürgermeister

„Wir schaffen an diesen Stellen Parkplätze, wo die Leute eh schon parken“, sagte Bürgermeister Marcus Ehm kürzlich in einem Gespräch mit unserer Redaktion.

Zwischenzeitlich liegt sein Vorschlag in abgewandelter Form auf dem Tisch. Die Idee Ehms, vor der Parfümerie Walter in der Fürst-Wilhelm-Straße das Parken zu ermöglichen, wurde nach einer Vorberatung in einem Gemeinderatsausschuss wieder verworfen.

Laut der Sitzungsvorlage für den Mittwoch soll es einen zusätzlichen Parkplatz am Nagelstudio gegenüber von der Landesbank (früher Buchhandlung Saible), zwei vor der Bäckerei Neher bzw. Schuh Schweizer und drei an der Fürst-Wilhelm-Straße vor dem Sutorhaus/Spielwaren Ziegler geben. Aktuell gibt es in diesem Gebiet zwei Behindertenparkplätze.

Parkkonzept soll schrittweise kommen

Bürgermeister Ehm geht schrittweise vor: Zuerst soll über die zusätzlichen Parkplätze entschieden werden. Die Stadt will die Parkplätze in ihr aktuelles Gebührenkonzept aufnehmen.

Das heißt: Die sechs Parkplätze sind gebührenpflichtig. Die Höchstparkzeit beträgt 20 Minuten zum Preis von maximal 50 Cent.

Über die bereits mehrfach diskutierte Brötchentaste, die auf bestimmten Parkplätzen eine halbe Stunde lang das kostenlose Parken ermöglichen soll, wird der Gemeinderat am Mittwoch nicht abstimmen. Darüber werde in einem nächsten Schritt beraten, so der Bürgermeister.

Um ein Meinungsbild einzuholen, gibt es am Montagabend in der Stadthalle (18.30 Uhr) einen Austausch mit Mitgliedern des Handels- und Gewerbevereins. Zudem hat die Stadtverwaltung im jüngsten „Stadtspiegel“ Bürger dazu aufgerufen, ihre Meinung kundzutun.

SPD ist eindeutig dagegen

SPD-Fraktionssprecher Martin Huthmacher nennt den Vorschlag „aus der Zeit gefallen“. Es dürfe nicht darum gehen, mehr Autoverkehr in die Innenstadt zu ziehen – vielmehr müsse das Gegenteil passieren.

„Wir müssen die Aufenthaltsqualität verbessern, indem wir den Individualverkehr zurückdrängen.“ Je länger Menschen in der Stadt verweilten, desto mehr Umsatz könne der Einzelhandel erzielen.

Die SPD hatte vor sechs Jahren einen Vorschlag auf den Tisch gelegt, nach dem auf den oben beschriebenen Parkplätzen rund um die Landesbank das Parken Menschen mit eingeschränkter Mobilität vorbehalten sein soll.

Für den Otto-Normal-Autofahrer sollen beide Ausläufer der Fußgängerzone bei der Landesbank und dem Müller-Markt gesperrt werden. Dazu seien keine baulichen Veränderungen notwendig.

Freie Wähler unterstützen Ehms Vorschlag weitgehend

Ein Großteil der Freien Wähler wird hinter dem Verwaltungsvorschlag stehen, beschreibt Fraktionssprecherin Melanie Hirlinger die Stimmung in ihrer Fraktion. „Die Aufenthaltsqualität wird durch die zusätzlichen Parkplätze nicht schlechter. Auf der anderen Seite signalisieren wir den Händlern, dass die Stadt ihre Wünsche ernst nimmt.“

Die Freien Wähler seien offen für eine Ausweitung der Fußgängerzone in Richtung Fidelisstraße, aber nicht zum jetzigen Zeitpunkt wegen der fehlenden Anreize zum Flanieren.

CDU hat die Händler im Blick

Als „Entgegenkommen an die Händler“ bewertet Alexandra Hellstern-Missel von der CDU die anstehende Entscheidung. Sie persönlich habe keine Bauchschmerzen, wenn die zusätzlichen Parkplätze kommen.

„In unserer Fraktion gibt es aber auch Mitglieder, die den Verkehr nicht in die Innenstadt zurückholen wollen.“ In ihrer Sitzung am Montag will die CDU sich noch einmal beraten.

Die Attraktivität einer Innenstadt steigt nicht pauschal, wenn es mehr Parkplätze gibt. Ursula Voelkel (Grüne)

„In Sigmaringen gibt es genügend Parkplätze für Autos in erreichbarer Nähe“, sagt Ursula Voelkel, deshalb ist der Vorschlag der Verwaltung nicht im Sinne der Grünen. Das wichtigste Argument aus Sicht Voelkels: „Die Attraktivität einer Innenstadt steigt nicht pauschal, wenn es mehr Parkplätze gibt.“

Im Gemeinderat sitzen 30 stimmberechtigte Mitglieder. Grüne und SPD haben zusammen zwölf Stimmen. Ob Bürgermeister Ehm seine Idee durchsetzen kann, hängt davon ab, wie viele Gemeinderäte von CDU und Freien Wähler (zusammen 17 Sitze) seinen Argumenten folgen. Der Bürgermeister selbst hat im Gemeinderat eine Stimme.