Der beschwerliche Weg der Frauen zur Freiheit

Die Revue „Damenwahl“ im Alten Schlachthof hat das Publikum erschüttert und begeistert. Lilo Braun zeichnet für Regie und Text, Diane Kopp übernahm Regie-Assistenz. Die Spielerinnen der Theatergruppe „Rolle vorwärts“ haben in einer schnellen Abfolge von Dialogen, Tänzen und Performances den langen Weg der Frauen bewusst gemacht. Genau vor 100 Jahren, am 19. Januar 1919, haben die Frauen das Wahlrecht bekommen: So wurde die Veranstaltung zu einem Gedenkabend an den Kampf der Frauen um ihre Rechte.

Lilo Braun erklärte, sie habe in diesem Jahr Beschäftigung mit der Freiheit der Frauen so viel Wut auf die Männer gehabt. „Was ihr Männer mit uns Frauen macht. Was Frauen mit sich machen lassen. Wegen Tradition und Religion haben die Frauen so viel gelitten“, sagte sie. Heute noch werden Frauen in der Welt unterdrückt, misshandelt und ermordet, weil sie Frauen sind. Die Beschäftigung damit, sei zum verrückt werden, sagte Lilo Braun.

Die Revue, die sie geschrieben und choreografiert hat, zeigt wie sehr sich die Gesellschaft verändert hat. Lilo Braun blickt in beklemmenden Szenen zurück und mischt aber auch viel Humor darunter. Die Revue ist unterhaltsam und ernst, erinnert an wichtige Stationen des Kampfes um das Frauenrecht und zeigt den Alltag im Wechsel der Jahrzehnte. Es ist eine tolle Inszenierung, die mit viel Intelligenz und Witz zugleich Frauengeschichte zeigt.

Die Inszenierung ist Energie geladen, spitzt Aussagen zu, und verleitet aber auch dazu, darüber zu lachen. Die Schauspielerinnen sind geistreich, schonungslos, voller Ernst und Ironie. Sie stellen unterschiedliche Frauencharaktere dar: Mit sehr feiner und gekonnter Mimik machen sie Unsagbares deutlich. Gesichtsausdruck, Gesten, Tonfall sind präzise ausgearbeitet und wirken sehr selbstverständlich. Die Ausstrahlung ist groß, das Spiel überzeugend.

Der Abend startet mit drei Mädels, Disko- und Shoppingqueens, die sich über ihre Männer unterhalten. Sie lachen albern, sie lassen in Abgründe des häuslichen Alltags schauen, sie denken vor allem an Luxus und Wohlergehen. Da kommen aus der Dunkelheit die Suffragetten auf die Bühne, in schwarz gekleidet mit rosa Gummihandschuhen, umringen die lachenden jungen Frauen und stellen entsetzt fest: „Ist das alles, was wir Frauen erreicht haben?“ Und stellen erbittert fest, dass Frauen immer noch unterdrückt sind und es kaum wahrnehmen.

Dann geht es von Szene zu Szene, in denen erinnert, getanzt, gesungen wird. In einem Menuett treten Paare vor und die Frau stellt ihre Forderung. Im einfachen Dialog bringt es Lilo Braun zweideutig und aussagekräftig auf den Punkt. Das Publikum war fasziniert, was sich mit Sprache und Betonung formulieren lässt. Tiefgründig wurde es bei dem Gedenken an die vier mutigen Frauen, die 1949 im Parlamentarischen Rat an der Niederschrift des Gleichheitsgrundsatzes zwischen Mann und Frau im Grundgesetz mitgewirkt haben.

Heiter wurde es bei einer satirischen Szene mit einer Schürze, dem Symbol der tüchtigen deutschen Hausfrau. Auch die Ratschläge, die damals in Zeitschriften an junge Hausfrauen gegeben wurden, kamen auf die Bühne. Unglaublich wie damals die Hausfrau dem Ernährer der Familie ergeben sein sollte. Immer wieder kreischten und lachten die Schauspielerinnen. Immer wieder sprangen sie davon oder gingen im Zeitlupentempo den langen Weg der Frauen.

Die Pille, die sexuelle Freiheit, der Orgasmus, der Schwangerschaftsabbruch waren wichtige Themen. Lilo Braun wirft in ihrem Stück einen ambivalenten Blick darauf. Es war und ist nicht alles nur gut für die Frauen. Die Pille habe den Männern mehr genutzt als die Frauen, stellt sie in diesem Zusammenhang fest.

Die Revue „Damenwahl“ begeisterte das Publikum. Lilo Braun trifft den richtigen Ton, choreografiert gekonnt scharfsinnige Szenen, macht nachdenklich und bringt das Publikum auch immer wieder dazu, zu lachen.