Der adfc fordert ein Verkehrs-Klimaschutz-Konzept

Ziel ist es, die Bürger*innen sowie die Politiker*innen der Kommunen und des Kreistages für die dringend erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Klimaschutzziele 2030 im Verkehrssektor zu sensibilisieren. Alle sind eingeladen mitzumachen.

In diesem Zusammenhang fordert der adfc Kreisverband Landkreis Sigmaringen dringend ein Verkehrs-Klimaschutz-Konzept 2030, denn der Verkehrssektor und damit viele Bürger*innen, sind diejenigen, die ihren CO2-Ausstoß steigern, anstatt ihn zu verringern. Der Verkehr trägt einen Anteil von über 30 Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Ihn zu reduzieren erfordert das persönliche Engagement jeder/jedes Einzelnen. „Dabei verlangen wir nicht, grundsätzlich auf das KFZ zu verzichten“, so Michael Gangotena, Vorstandsmitglied im adfc Kreisverband, „sondern lediglich zu überlegen, welche Fahrten unentbehrlich sind und welche nicht.“ Diese Entscheidung wird jedoch auch von den Politiker*innen der Kommunen und dem Landkreis beeinflusst. Denn, wenn es keine vernünftigen Alternativen für das KFZ gibt, dann wird sich hier auch nichts ändern.

Dabei wäre es so einfach Alternativen zu schaffen. Die Bundes- und Landesregierung fördert derzeit Maßnahmen für den Klimaschutz und hier insbesondere für die Planung und den Ausbau von Radwegen mit bis zu 90 Prozent! Aber auch ein „bedarfsgerechter ÖPNV“ wird mit Fördermaßnahmen unterstützt. Bestes Beispiel sind die Regiobuslinien 500 und 600 des Landkreises. Für die RegioBusLinie 600 war Mitinitiator der adfc Kreisverband-Vorstand Michael Gangotena. Er führte im Januar 2020 ein Gespräch mit dem Fachbereichsleiter für Kommune und Verkehr, Herrn Stöhr, über die Umsetzungsmöglichkeiten der engagierten Verkehrs-Klimaschutzziele der Landesregierung für den Landkreis. Leider wurden die dort besprochenen Vorteile einer Regiobuslinie für Sigmaringen-Meßkirch, die Fahrradmitnahme, nicht umgesetzt.

„Deshalb fordern wir jetzt dringend ein Verkehrs-Klimaschutz-Konzept“ für den Landkreis Sigmaringen, bevor die Pläne der B311 weiter umgesetzt werden. Bisher flossen 4,8 Millionen Euro in die planerischen Maßnahmen für die B311 neu, aber noch kein Cent in die Planung von Verkehrsvermeidung und für Alternativen zum motorisierten Individualverkehr. Dabei stehen wichtige Erfordernisse der EU für den ÖPNV, wie die „Clean Vehicle Directive“ (CVD) an. Die Zeit drängt.