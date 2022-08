Dennis Kautz gewinnt den TC Mengen Ablach Cup der Herren A

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Peter Wühler, Martin Wühler und Klaus Schöller traten bei den Herren 50 an. Klaus traf direkt in der ersten Runde auf Markus Michelberger vom TC Hohentengen und musste sein Spiel mit 2:6/0:6 abgeben.

Martin Wühler konnte sich in der ersten Runde gegen seinen Gegner Karl-Heinz Goller vom TA TSV Kohlstetten 6:2/6:1 durchsetzen. Im Achtelfinale traf er auf den schlussendlichen Turniersieger Andreas Günther vom SpVgg FAL Frickingen, welchem er 2:6/1:6 unterlag.

Peter Wühler startete die erste Runde mit einem knappen 5:7/6:2/10:1 Sieg gegen Oliver Kukuk vom TC Neuhausen. Im Achtelfinale trat sein Gegner nicht an, wodurch er ins Viertelfinale gegen Rainer Geiselhart vom TC Engstingen gelang, welchem er 4:6/0:6 unterlag.

Bei den Herren Aktiv gingen bei der B Konkurrenz Jonas Mägerle und Valentino Tsvetanov und bei den Herren A Philip Kahl, Kevin Kautz und Dennis Kautz an den Start.

J. Mägerle bestritt die erste Begegnung gegen Lucas Bischoff vom TC Schwenningen mit 6:0/7:6 erfolgreich, musste sich im Achtelfinale gegen die Nummer 1 des Tableaus, Dominic Teufel vom TC Hohentengen, geschlagen geben.

V. Tsvetanov traf im Achtelfinale auf Boris Thömmes vom TA Sport-Club Mengen. Er unterlag dem späteren Turniersieger 2:6/3:6.

Bei den Herren A startete Kevin Kautz in die erste Runde gegen Philipp Schürrle vom TA Spfr. Schwendi, welchem er sich 1:6/1:6 geschlagen gab.

Philip Kahl bestritt sein erstes Spiel gegen Philipp Nüssle vom TC Mochenwangen. Philip konnte sich mit einem Ergebnis von 7:5/6:2 letztendlich durchsetzen und zog ins Viertelfinale ein.

Dort traf er auf den an 1. gesetzten Joel Pascal Stuböck vom TC Hohentengen. Nach einem knappen Match musste sich Philip 6:4/6:3/3:10 geschlagen geben.

Dennis Kautz traf in seinem ersten Spiel gegen Christian Schneider vom TC Bingen. Mit einem starken Ergebnis von 6:0/6:4 zog er ins Viertelfinale gegen Joshua Kleiner, welchen er 6:2/6:3 bezwang. Auch im Halbfinale konnte sich Dennis knapp 5:7/6:0/10:3 durchsetzen. Im Finale traf er auf Joel Stuböck, ein Tenniskrimi auf Augenhöhe. Der erste Satz ging 7:6 an Joel Stuböck, der zweite 7:6 an Dennis. Im Matchtiebreak merkte man, dass die Kraft allmählich nachließ und beide Spieler ihre letzten Kräfte mobilisierten. Bei 8:7 für Dennis musste Joel Stuböck leider aufgeben. Wir gratulieren Dennis recht herzlich zu dem Titel!