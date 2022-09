Denkmal für Anton Günther versetzt

Das Denkmal des Heimatdichters Anton Günther, das im Panhans-Areal stand, wurde wegen der künftigen Abbrucharbeiten versetzt. Es steht nun in der gleichnamigen Straße am Hang in der Nähe des Kinderspielplatzes.

Das Denkmal wurde am 5 .Juni 1976, dem 100. Geburtstag des Dichters, von der Sudetendeutschen Landsmannschaft eingeweiht. Gestiftet wurde es von Anton Panhans.

Anton Günther lebte in Gottesgab auf der Höhe des Erzgebirges in armen Verhältnissen. Er war ein Liederdichter, der seine Lieder als Lithograph selbst auf Postkarten druckte und verkaufte. Es sind Lieder, die vom Leben und der Schönheit seiner Heimat, des Erzgebirges erzählen. Ein bekanntes Lied ist „S ist Feierabend, das Tagwerk ist vollbracht“. Die meisten seiner Werke wurden in Mundart getextet.