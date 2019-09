Den Mauerfall ohne Verklärung fotografiert

Die erste Veranstaltung des neuen Programms der „Gesellschaft für Kunst und Kultur“ hat der Galerie „Alte Schule“ ein volles Haus beschert. Anhand seiner Fotografien unter dem Titel „Neuland“, wurde von Claudio Hils fotographisch in Szene gesetzt, was er in den ersten zehn Jahren nach der Maueröffnung vor allem in Berlin und den neuen Bundesländern gesehen hat.

Der Vorsitzende Fritz Kovacic begrüßte die Gäste im 30. Jahr des Ereignisses. Der Gymnasiast Julian Schroth umrahmte mit Trommel sowie Marimba die Vernissage und der Journalist und Fotograf Andreas Langen hielt die vor allem politisch gehaltene Laudatio. Er begrüßte die „Bilderhungrigen, Demokratieinhaber sowie die Neu- und Altländer“. Langen ging zunächst auf die angewandte Technik der Inszenierung ein und kam dann auf Hils‘ Dozentin Angela Neuke an der Folkwang-Schule zu sprechen, die angewidert von den unwirklichen, weil gestellten Szenen der Berichterstattung ihren Studenten beibrachte, Künstlichkeit sogar wie auf einer Bühne sichtbar zu machen.

„Claudio Hils muss sich ziemlich viel fremdgeschämt haben in jenen Tagen und Wochen nach dem Mauerfall“, so Langer. Die Ausstellung ist chronologisch angeordnet und offenbare nicht zuletzt, dass „die AfD eine faule Frucht der deutschen Einheit ist“. „Wir sind das Volk“ klinge so einfach, wie es damals schon nicht war, die Wirklichkeit sei kompliziert, komplex und widersprüchlich. Die Besucher diskutierten im Anschluss über ihre eigenen Erfahrungen.