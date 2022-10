„Dem Volk aufs Maul geschaut“ - 500 Jahre Lutherübersetzung stehen im Mittelpunkt am Donnerstag, 27. Oktober, um 16 Uhr bei Begegnungen und Gesprächen im ev. Gemeindehaus, Karlstraße 24.

Martin Luther, 1521 zu seinem eigenen Schutz von Kurfürst Friedrich auf die Wartburg verschleppt, übersetzte in nur elf Wochen das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche. Als sog. „Septembertestament“ erschien es 1522 im Druck und fand in den evangelischen Gebieten einen reißenden Absatz. Mit seiner Bibelübersetzung machte Luther nicht nur die Heilige Schrift allen Menschen zugänglich, sondern ebnete auch den Weg für ein einheitliches Deutsch.

Zwei Vorträge geben einen Einblick in die Geschichte und Hintergründe des Bibelübersetzens: Wie wurde die Bibel in den verschiedenen Epochen und wie wird sie heute übersetzt? Dabei werden die Besucher und Besucherinnen selbst in die Texte eintauchen können und lernen die wichtigsten Übersetzungsprinzipien und aktuellen Bibelausgaben kennen. Referent ist Oliver Weidermann, Leiter des Evangelischen Bildungswerks Balingen und Sulz.