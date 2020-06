Dem Krebs eins auf die Mütze geben

Die im Internet aktive Interessensgemeinschaft „Onkomützen“ hat für Patienten im onkologischen Zentrum des SRH-Krankenhauses Sigmaringen 70 Mützen sowie Gutscheine für weitere individuelle Anfertigungen gespendet. „Wir freuen uns sehr über diese tolle Aufmerksamkeit für unsere Patienten“, wird Gabriele Stalzer, Oberärztin in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am SRH-Krankenhaus Sigmaringen und Ärztin im Onkologischen Zentrum, in einer Pressemitteilung zitiert.

Die rund 3000 Mitglieder der Facebook-Gruppe „Onkomützen“ nähen, häkeln und stricken ehrenamtlich Mützen für krebserkrankte Menschen. „Wir möchten in dieser Gesellschaft Empathie zeigen und leben. Wir wissen, dass jegliche Unterstützung in dieser dunklen Zeit hilfreich sein kann“, wird Lilly Burgermeister von der Interessengemeinschaft zitiert.