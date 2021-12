DAV-Gruppe mit dem MTB (ohne E) unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die letzte September-Woche wurde von der Fun-Biker Gruppe (man könnte sie auch die AH MTB -Gruppe) des DAV Sigmaringen genutzt, um aktiv mit dem MTB in den Bergen unterwegs zu sein. Das Ziel war der Comer-See, der aufgrund seiner Lage und den Wetterbedingungen zu dieser Jahreszeit ein mehr als idealer Ausgangsort ist.

Neben dem Motto Spaß bei gemeinsamen Touren war es uns auch wichtig, dass es sportliche Anforderungen bei den Auffahrten wie auch bei den Abfahrten sind. Die An- und Abreise erfolgt bei Regen, doch dazwischen war der Wettergott auf unserer Seite: jeden Tag bestes Wetter zum Biken. So wurden jeden Tag Touren mit über 1000 Höhenmeter durchgeführt und die sogenannte Königsetappe war dann die Tour Sommafiume (72 km und 1220 Hm).

Von Domaso am See entlang ging es zunächst flach nach Sorico, weiter immer entlang des Ufers, leicht kupiert und vor allem ohne einen Schweißtropfen zu vergießen nach Dervio. Von dort ging es über rund neun Kilometer stetig nach oben, immer wieder unterbrochen von kleinen Ortschaften. Trotz des langen Aufstieges genossen wir die Blicke ins einsame Hinterland des Comer Sees und auf den See.

In Sommafiume angekommen war der höchste Punkt der Tour erreicht. Von hier ging es nur noch abwärts, und zwar vorbei an kleinen Siedlungen und einem tollen Trail mit S2 Stellen, die uns in Schwitzen brachten. Wir genossen diese Abfahrt und eine Bachdurchquerung rundete den Spaß noch ab. Trotz der langen Tour wurde die Rückfahrt dann zu einem Verfolgungsrennen, der erste Preis war die Dusche ohne Wartezeit. Trotz des langen Tages gönnten wir uns alle ein gutes Essen und der Abschluss war dann mit CL-Fußball in der Happy Bar und einem kühlen Getränk.

Wieder einmal eine tolle Woche mit Freunden (Teilnehmer: Rainer Hoffmann, Jürgen Müller, Nobert Baier, Matthias Neubrand, Tilmann Kästle und Michael Pfrieger).