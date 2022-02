Das Wohl der Kinder lag ihr am Herzen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

24 Jahre und vier Monate lang kümmerte sie sich täglich um das leibliche Wohl von Klein und Groß in der Liebfrauenschule – jetzt geht Köchin Anita Knaus in den wohlverdienten Ruhestand. Am 1. Oktober 1997 begann sie ihren Dienst als Beiköchin in der damals noch voll umfänglich betriebenen Küche der Schule und hat damit viele Phasen des schulischen Lebens und dessen Entwicklung erlebt und begleitet. Bei den Schülern wegen ihrer respektvollen, freundlichen und ausgleichend ruhigen Art sehr beliebt, erhielt sie regelmäßig Weihnachtspost mit lieben Grüßen von ihren Schützlingen. Allen Kindern und Kollegen stand sie stets hilfsbereit zur Seite und war verlässliche Ansprechpartnerin in der Küche. Die Schulgemeinschaft verabschiedete sich coronabedingt in kleinem, aber würdigem Rahmen und wünschte Anita Knaus für ihren Ruhestand alles Gute und viel Freude bei hoffentlich vielen Unternehmungen mit dem Rad und auf Wanderpfaden im Ländle.