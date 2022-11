Narrentreffen wird deutlich teurer: Jetzt will der Vetter Guser Geld von der Stadt

Rund 150.000 Euro wird das Narrentreffen am 4. und 5. Februar in Sigmaringen kosten. Zuletzt ist das Budget wegen der Inflation immer mehr aus den Fugen geraten. „Einer der größten Kostenfaktoren sind die Toiletten“, sagen Präsident Albrecht von Hohenzollern und Zunftmeister Phil Sutter bei einer Präsentation am Mittwoch vor Gemeinderäten.

Etliche Risikofaktoren

Man habe eine massive Kostensteigerung von 30 Prozent feststellen müssen, aber die Finanzlage sei derzeit ausbalanciert. Es gebe aber Risikofaktoren wie das Wetter oder unerwartete Absagen, erläutert Sutter. Durch Kosteneinsparungen, zum Beispiel den Verzicht auf teure Broschüren und Flyer, hoffe man über die Runden zu kommen.

Zunftmeister Phil Sutter muss überlegen, wie das Geld für das Narrentreffen reicht. (Foto: Michael Hescheler)

Die höchsten Kosten verursachen neben den Toiletten, die Sicherheitsdienste, die Busunternehmen und die Zeltverleiher. Die Narren werden in rund 20 Zelten verköstigt. „Wir müssen mit Strom heizen, da Gasheizungen verboten sind“, erklärt Sutter, was die Kosten weiter in die Höhe treibe.

Unterstützung in Sigmaringen größer als anderswo

„Die Stadt steht hinter uns, das ist einmalig im Vergleich zu anderen Gemeinden“, streicht der Zunftmeister heraus. Der Bauhof und verschiedene andere Abteilungen der Stadtverwaltung unterstützen die Vorbereitungen und das Narrenfest selbst, ohne die Personal- und Materialkosten in Rechnung zu stellen.

Das ist nicht nur eine Privatveranstaltung einer Zunft, sondern auch Werbung für unsere Stadt. Bürgermeister Marcus Ehm

Die Zunft bittet die Stadt nun zusätzlich um eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 22.906 Euro, das seien gerade einmal 15 Prozent der Gesamtkosten. Laut Sutter würden auch viele andere Sigmaringer Vereine von dem Narrentreffen profitieren, da der Vetter Guser das Fest mit ihnen zusammen ausrichtet. Wenn am Ende Geld übrig bleibe, werde die Zunft das Geld in Vorhaben wie das Bräuteldenkmal investieren. „Wir machen keine Reise an die Copacabana“, sagt Sutter schmunzelnd.

SWR-Fernsehen überträgt den Umzug

„Das ist nicht nur eine Privatveranstaltung einer Zunft, sondern auch Werbung für unsere Stadt“, sagt Bürgermeister Marcus Ehm auch unter Hinweis auf die Fernsehübertragung durch den SWR, die allerdings mit sehr hohen Anforderungen seitens des Senders verbunden sei.

Die Ausführungen des Zunftmeisters wurden von den Ausschussmitgliedern zur Kenntnis genommen und anschließend nicht-öffentlich beraten. Eine Entscheidung über die Hilfsleistungen durch die Stadt wird vom Gemeinderat getroffen. „Wenn wir das Geld bekommen, bin ich vor dem Narrentreffen ein bisschen ruhiger“, sagt Sutter.

Jubiläum 300 Jahre Bräuteln

Am 4. und 5. Februar richtet die Zunft das große Narrentreffen der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in Sigmaringen aus. Anlässlich von 300 Jahren Bräuteln und 111 Jahren Vetter Guser werden zehntausende Gäste und Besucher erwartet.

Zum Narrentreffen werden 54 Zünfte der Vereinigung sowie befreundete Gruppen aus Boxmeer und Willisau in der Schweiz erwartet. Am Sonntag werden 8000 Hästräger und 10.000 Besucher erwartet. Die Narren sollen mit mehr als 150 Bussen anreisen. Es mussten 514 Zimmer und Massenquartiere in der Region von Gammertingen bis Pfullendorf organisiert werden, zu denen an beiden Tagen 860 Personen verfrachtet werden müssen.

Markt mit Käsefondue

„Das sind für den Vetter Guser einmalige Zahlen“, sagt Sutter und verweist zugleich auf die damit verbundene immense Organisationsarbeit. Folgender Ablauf ist vorgesehen: Am Samstag gibt es einen Markt, auf dem die Freunde aus Willisau ein schweizerisches Käsefondue anbieten. Ab 17 Uhr beginnen dann Brauchtumsvorführungen der VSAN-Zünfte und abends gibt es eine Narrennacht bis 3 Uhr.

Der Sonntag ist Beginn um 8.30 Uhr mit der Begrüßung durch den Präsidenten Prinz Albrecht mit anschließenden Brauchtumsvorführungen der Vetter-Guser-Zunft. Um 11 Uhr beginnt ein öffentlicher Zunftmeisterempfang, bei dem auch ein neu zu gründender Kinderchor auftreten soll. Dafür werden noch mindestens 25 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren gesucht. Die Organisation und die Proben übernimmt Bezirkskantor Bruno Hamm.

Vom Narrentreffen berichtet auch der SWR, der Umzug mit 54 Zünften und 67 Musikgruppen ab 13 Uhr wird live übertragen. Dazu hat die Zunft ein straffes Organisationsschema entworfen, in dem die Zünfte nach genauen Zeitangaben wissen, wann sie zur Aufstellung müssen, sodass nicht hunderte von Hästrägern womöglich bei Kälte tatenlos warten müssen.

Narrendorf im „Grünen Meer“

Im „Grünen Meer“, dem Platz beim chinesischen Imbiss, ist ein Narrendorf geplant mit diversen Ständen und Hütten. Das Technische Hilfswerk Pfullendorf wird abends dunkle oder risikobehaftete Stellen im Stadtgebiet beleuchten. Außerdem soll es ausreichend professionelles Securitypersonal geben.