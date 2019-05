Das Streitthema Einkaufszentrum räumt der Rat ab

Von Deutsche Presse-Agentur

Team Liquid hat sich überraschend ins Finale des League of Legends (LoL) Mid-Season Invitational (MSI) in Taipeh gespielt. Das nordamerikanische Team besiegte Invictus Gaming (IG) aus China mit 3-1 in der Best-of-5-Serie.

„Ich kann mir das nicht erklären - das ist das Verrückteste, was mir je passiert ist“ sagte AD-Carry Yiliang „Doublelift“ Peng im Interview nach dem Halbfinale. „Wir haben in der Gruppenphase gut gegen sie gespielt, obwohl wir zwei mal verloren haben.