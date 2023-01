Die kuriosesten Polizeimeldungen des Jahres aus dem Kreis Sigmaringen

Eine lange Klebstoffspur auf der Bundesstraße, viele vollgetankte Autofahrer oder rätselhafte Unfallautos? Das gab’s 2022 alles im Kreis Sigmaringen. Ein kleiner Blaulicht-Rückblick.

Viel zu trinken ist die eine Sache, nach dem Tanken noch zu fahren eine andere. Immer wieder zieht die Polizei Schluckspechte aus dem Verkehr. So beispielsweise einen 50-jährigen Trucker, der mit vier (4!) Promille auf der B313 unterwegs war. Noch tiefer ins Glas geschaut hatte dagegen eine Frau im Kreis Konstanz - bei ihr stellten die kontrollierenden Polizisten 5,2 Promille fest.

Die Hälfte (2,7 Promille) davon hatte im Mai wiederum ein 27-Jähriger in Bad Saulgau, der mit seinem Traktor unterwegs war, ein Wohnmobil rammte und schließlich Fahrradfahrer zum Ausweichen zwang. Eben jene verhinderten aber womöglich noch Schlimmeres. Einer der Radler fuhr dem Traktor hinterher und konnte den Betrunkenen auf dem Fahrersitz zum Anhalten bewegen.

Zwangsweise angehalten hatte dagegen das Auto zweier Männer, das von der Straße zwischen Sigmaringen und Unterschmeien abgekommen war. Beide hatte laut Atemalkoholmessung mehr als 1,6 Promille - und einer Lust auf Stress. Während der polizeilichen Maßnahmen wehrte er sich und verletzte drei Beamten leicht.

Eskalation im Krankenwagen

Dass Situationen schnell eskalieren können, das dürfte auch das Personal eines Krankenwagens am eigenen Leib gespürt haben. Während einer Transportfahrt fing eine 38-Jährige an zu randalieren, schlug in Richtung der Krankenwagenbesatzung, beleidigte diese und versuchte, sie zu beißen. Auch vor den gerufenen Polizisten machte die deutlich alkoholisierte Frau keinen Halt. Einem Polizisten trat sie ins Gesicht, ein Sanitäter wurde leicht verletzt.

Hinten bleibt’s dunkel

Ohne Verletzung aber dafür mit einem großen Schrecken endete für zwei Senioren eine Feier des Schwäbischen Albvereins. Nach der Veranstaltung im Sigmaringer Bürgerhaus wollte eine 76-Jährige gemeinsam mit ihrer Begleitung aufbrechen. Weil jedoch die Rückfahrkamera des Autos beschlagen war, konnte die Fahrerin beim Zurücksetzen nichts sehen – was sie augenscheinlich jedoch nicht vom losfahren abhielt. Eine folgenschwere Entscheidung.

Das Auto rutschte nach wenigen Metern Fahrt eine Böschung hinab und kippte auf die Beifahrerseite. Für die beiden Insassen bot sich keine Chance, sich aus dem Auto zu befreien. Den Job übernimmt schließlich die Feuerwehr, die wie von Geisterhand gerufen wird. Dem Assistenzsystem des Autos sei dank. Übrigens: Der Albverein hat im Bürgerhaus gefeiert, weil es am eigenen Vereinsheim zu dunkel gewesen wäre.

Wiese wird zum Parkplatz

Dunkel war’s auch schon, als am Silvesterabend ein Mann am Krauchenwieser Ortseingang mit seinem Passat Schlangenlinien fuhr, eine Leitplanke rammte und schließlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stehen kam. Der Fahrer war laut einer Polizeisprecherin „volltrunken“ - laut Strafgesetzbuchs ist man das, wenn man mindestens drei Promille hat.

Als der Herr längst wieder nüchtern gewesen sein sollte, stand der silberne Wagen aber noch immer da. Mehr als vier Wochen prägte er das Bild des Ortseingangs. Als das Auto durch die Halterin schließlich abgeschleppt werden sollte, fiel ihr auf, dass sie gar keinen Schlüssel dabei hatte. Also mussten die Bauhofmitarbeiter ran und verfrachteten das Auto mithilfe eines Gabelstaplers auf das Abschleppfahrzeug.

Hilfe für die Hilfe

Ganz ohne Abschleppdienst für einen Abschleppdienst ging’s Anfang Dezember auch nicht in Wald. Dort war ein Kleintransporter von der Straße abgekommen und forderte deshalb Hilfe an, der gerufene Abschlepper machte sich ans Werk, knickte dabei aber mehrere Verkehrsschilder um und fuhr sich anschließend bei einem Wendemanöver im Bankett fest - und musste selbst den Abschleppdienst rufen.

Wesentlich mehr Unterstützung brauchte hingegen ein 57-Jähriger Lastwagenfahrer, nachdem ihm bei Sigmaringendorf mehrere Eimer umgekippt waren. Der Inhalt: Flüssigkleber.

Die Folge: Eine rund 70 Meter lange Klebstoffspur mitten auf der B32, die für mehrere Stunden gesperrt werden musste. Etwa 100 Feuerwehrleute, darunter der Gefahrgutzug, verdünnten den Klebstoff und setzten unter anderem Hochdruckreiniger zur Beseitigung des Klebers vom Asphalt ein. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht, verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Mit Bleifuß unterwegs

Während an der einen Stelle Stillstand herrscht, wird an anderer dagegen aufs Gas gedrückt. Und das ordentlich. Bei Herbertingen schoss im August ein Autofahrer in einem zweispurigen Bereich mit überhöhter Geschwindigkeit an der Zivilstreife vorbei. Eine Messung mit dem Videofahrzeug ergab, dass der Fahrer mit etwa 185 km/h anstelle der zulässigen 100 km/h unterwegs war. Die Folge: mehrmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld.

Wir sehen also: Rasen zahlt sich nicht aus und Alkohol am Steuer war noch nie eine gute Idee - Ladungssicherung dagegen schon.