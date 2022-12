Das sind die Gewinner des Jahres im Kreis Sigmaringen

Sportliche Höchstleistungen, erfolgreiche Karrieren oder Cleverness: Frauen und Männer aus dem Landkreis haben in den vergangenen Monaten Erfolgsgeschichten geschrieben, gehören ganz klar zu den Gewinnern des Jahres - aber wer sagt eigentlich, dass es nur Menschen sein müssen?

Angekommen im Hafen der Ehe

Auf dem Weg den Hafen der Ehe: Christian Filip und Anita Hofmann. (Foto: Büro Anita Hofmann/Myriams-Fotos Pixabay)

Ende Juli läuten in Meßkirch die Hochzeitsglocken für Schlagersängerin Anita Hofmann und Radiomoderator Christian Filip. Zu den mehr als 500 Hochzeitsgästen zählen neben 240 Fans auch CDU-Mann Thomas Bareiß und seine Frau Andrea Verpoorten.

Ob’s bei der Feier auch Eierlikör gab ist nicht überliefert - wohl aber, was die Braut darunter trug. Das plauderte sie nämlich vorab bei der ARD-Sendung Brisant aus.

Bad Saulgauer wechselt zum FC Bayern

Can Ünal (links) referiert auf einem Kongress zur Arbeit am Nachwuchsleistungszentrum und vertritt so den SSV Ulm. (Foto: pr)

Der FC Bayern hat in diesem Jahr – wenig überraschend – abermals Top-Personal geholt. Neben Matthijs de Ligt und Sadio Mané haben die Damen und Herren von der Säbener Straße auch Can Ünal verpflichtet.

Der Bad Saulgauer Trainer soll dort aber aber keine Tore schießen, sondern die Torschützenkönige von morgen ausbilden. Er lebt seinen Traum.

Überraschung auf dem heiligen Rasen

Die gebürtige Bad Saulgauerin Tatjana Maria schafft es bis ins Halbfinale. (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Für die gebürtige Bad Saulgauerin Tatjana Maria geht’s beim traditionsreichen Tennisturnier in Wimbledon bis ins Halbfinale. Die zweifache Mutter gehört damit einem elitären Kreis deutscher Spielerinnen an. Denn außer ihr gelingt es bislang nur fünf anderen deutschen Tennisspielerinnen, das Halbfinale zu erreichen.

Trotz Niederlage ein sportlicher und finanzieller Gewinn: rund 630.000 Euro Preisgeld gibt’s für die 35-Jährige

Vom Pfleger zum Millioneninvestor

Simon Wolf plant einen Neubau für den Firmensitz im Industriegebiet Wachtelhau. (Foto: Mareike Keiper)

Die Karriereleiter erklimmt der Wahl-Sigmaringer Simon Wolf im Eiltempo. Nach dem Realschulabschluss absolviert er ein Freiwilliges Soziales Jahr, macht eine Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger, gibt Erste-Hilfe-Kurse im ganzen Land und wird schließlich Pflegedienstleiter in Gammertingen.

Der große Wurf gelingt ihm aber mit Corona-Teststationen. Das erwirtschaftete Geld steckt er jetzt in eine eigene Firma und den Neubau eines Gebäudes. Kostenpunkt: rund sieben Millionen Euro.

Energiewende vor der Haustür

Das neue Windrad in Veringenstadt bekommt demnächst noch Nachbarn. (Foto: Sebastian Korinth)

In Veringenstadt sind alle Hürden genommen, die Energiewende kann beginnen. Damit soll sie gelingen: Mit einem Windrad, das rund 160 Meter hoch ist und Rotorblätter mit einem Durchmesser von 140 Metern hat. Rein rechnerisch können damit bis zu 2.500 Haushalte mit Strom versorgt werden.

Doch damit nicht genug, der Energie-Riese EnBW hat schon weitere Pläne und will in Richtung Inneringen zwei neue Windräder aufstellen.

Partyformat feiert Jubiläum

Seit mehr als 25 Jahren veranstaltet das Alfons X die Partys (Foto: Johannes Böhler)

Mitte Mai macht die legendäre Partyreihe Abfahrt im Alfons X die 50 voll. Seit 1995 findet die Veranstaltung in Sigmaringen statt, die Macher holen regelmäßig international gefeierte DJs und Künstler in die Unterführung ab Bahnhof. Und wenn der letzte Zug den Bahnhof verlassen hat, heißt es dann: Party on und Abfahrt!

Nicht kalt erwischt

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Im Freibad ist im Sommer mächtig was los. (Foto: Mandy Hornstein)

Anfang Mai steuert das Sigmaringer Freibad auf die erste Saison ohne Corona-Einschränkungen zu - gleichzeitig steigen infolge des russischen Angriffskrieg die Gaspreise, Bäder müssen den Verbrauch drosseln und Temperaturen senken. Bibbern muss in Sigmaringen aber niemand.

Denn das Bad wird mit der Abwärme eine Biogasanlage geheizt und ist unabhängig von Gaslieferungen. Praktisch.

Gastronom surft auf der Erfolgswelle

Nach dem Fassanstich im neuen Brauwerk: die Geschäftsführer des Brauwerks Soufyen Charni (links) und Ralf Rakel (rechts), Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern und Zoller-Hof-Inhaberin Claudia Sieben. (Foto: Michael Hescheler)

Wenn’s läuft, dann läuft’s: Bestes Beispiel dafür ist der Sigmaringer Gastrounternehmer Soufyen Charni. Im Juli eröffnet er gemeinsam mit Kompagnon und Zoller-Hof-Brauerei-Boss Ralf Rakel die Erlebnisgastronomie Brauwerk in der Marstallpassage – inklusive Nanobrauerei. Charni surft noch weiter auf der Erfolgswelle, im Oktober wird er als einer der zehn erfolgreichsten Unternehmer in Baden-Württemberg ausgezeichnet.

