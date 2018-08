Bald finden wieder in der ganzen Region Herbst- und Winterbasare statt. Wir haben die Termine zusammengestellt, die der Redaktion vorliegen – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Altshausen: Das Kinderhaus S. Ulrika Altshausen veranstaltet am Samstag, 22. September, von 13 bis 15 Uhr in der Turnhalle der Herzog-Philipp-Verbandsschule Altshausen einen Kinderkleiderbasar für Selbstverkäufer mit Kaffee- und Kuchenverkauf (auch zum Mitnehmen). Parkmöglichkeiten stehen genügend an der Turnhalle zur Verfügung. Die Tischgebühr beträgt sieben Euro pro Tisch/Verkäufer. Während des Verkaufes wird wieder eine kostenlose Kinderbetreuung ab drei Jahren angeboten. Infos und Tischreservierung unter Telefon 07584/921619 bei Claudia Singer.

Bingen: Die katholische Frauengemeinschaft Bingen veranstaltet ihren Kinderkleiderbasar Herbst/Winter am Montag, 10. September, in der Sandbühlhalle. Annahme ist am 10. September von 15 bis 17 Uhr. Der Abendverkauf findet dann von 19 bis 20.30 Uhr statt, Abholung ist am Dienstag von 18 bis 19 Uhr. Angenommen werden modische Kinderbekleidung für den Herbst/Winter, Winterschuhe, Spielsachen, Kinderwagen, und ähnliches. Zweiteiler bitte zusammennähen. Listenabholung ist am Freitag, 7. September, von 17 bis 18 Uhr im katholischen Gemeindehaus Bingen, Kirchberg 11. Der Erlös kommt einer sozialen Einrichtung für Kinder zugute.

Ebenweiler: Im Sonnenhof in Ebenweiler wird am Samstag, 29. September, von 14 bis 16 Uhr ein Kinderkleiderbasar veranstaltet. Die Warenannahme ist am Freitag von 18 bis 20 Uhr. Warenrückgabe ist am Samstag, von 19 bis 19.30 Uhr. Das Basarteam verkauft im Auftrag der Besitzer maximal 40 Teile pro Kundennummer. Verkauft werden neben Kinderbekleidung bis Größe 176 auch Schwangerschaftsmode, Kinderschuhe, Sportartikel und Sportbekleidung, CDs, Bücher, Rucksäcke, Kindertaschen, Schulranzen, Hochstühle, Autositze, Kinderwägen, Dreiräder, Roller, Kinderfahrräder, Spielwaren und weiteres. Bitte keine Plüschtiere, Unterwäsche oder Strumpfwaren abgeben. Die Bearbeitungsgebühr beträgt zwei Euro, 15 Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten. Infos gibt es auch unter: www.basarteam-ebenweiler.de

Herbertingen: Der Kinderkleiderbasar in Herbertingen findet am Samstag, 20. Oktober, von 10 bis 12 Uhr in der Alemannenhallestatt. Es gibt unter anderem Herbst- Winterkleidung, Umstandsmoden, Babybedarf, Kinderwagen, Kinderspielsachen, Fahrzeuge, Schuhe und Fasnetskostüme. Nummern können reserviert werden bis Donnerstag, 13. September, von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 07586/9181177. Die Nummernausgabe erfolgt Freitag, 28. September, von 9 bis 16 Uhr, bei Anja Hölle Merxlesweg 2 in Herbertingen.

Hohentengen: Der Elternbeirat des katholischen Kindergarten St. Maria veranstaltet am Samstag, 22. September, einen Kinderkleiderbasar in der Gögehalle in Hohentengen. Von 14 bis 16 Uhr haben die Besucher die Möglichkeit, sich mit Kinderkleidung und Spielsachen einzudecken. Schwangere erhalten bereits um 13.30 Uhr am Seiteneingang Einlass. Interessierte können sich ab sofort anmelden. Für Kinder besteht die Möglichkeit, einen Flohmarktisch zu mieten. Anmeldungen werden in „Heiko’s Lädele“, Beizkofer Straße 35, entgegengenommen. Die Einnahmen aus den Standgebühren und dem Essensverkauf kommen wieder den Kindern des katholischen Kindergarten St. Maria zugute. Für Fragen und weitere Informationen steht der Elternbeirat zur Verfügung, per E-Mail an elternbeirat-hohentengen@web.de

Königseggwald: Das Basar-Team veranstaltet am Samstag, 15. September, einen Kinderkleider-Basar mit Schwangerschaftskleidung und Fasnetskostümen im Bürgersaal in Königseggwald. Angenommen beziehungsweise angeboten werden gut erhaltene und moderne Herbst- und Winterbekleidung für Kinder, Schwangerschaftskleidung, Faschingskostüme, Babyausstattung, Autositze, Kinderwagen, Spielwaren und Wintersportartikel sowie maximal vier Paar Schue. Nicht angenommen werden Unterwäsche, Strümpfe und Strumpfhosen. Die Teilnehmergebühr beträgt pro Anbieter zwei Euro. Zehn Prozent des Verkaufserlöses werden einbehalten und kommen einem guten Zweck zugute. Teilnehmernummern gibt es ab sofort zwischen 9 und 20 Uhr unter Telefon 07587/9507911 (Nr. 1-30) und Telefon 07587/922145 (Nr. 31-60). Annahme ist am Freitag, 14. September, von 17 bis 18 Uhr, Verkauf ist am Samstag, 15. September, von 13 bis 15.30 Uhr. Abholung der nicht verkauften Teile ist am Samstag, 15. September, von 17 bis 17.30 Uhr.

Mengen: Die Verantwortlichen der katholischen Krabbelgruppen in Mengen organisieren für Samstag, 8. September, von 14 bis 16 Uhr einen Kinderkleiderbasar in der Ablachhalle. Tische für den Selbstverkauf können nur persönlich in Michaelas Spielzeuglädele (Lindenstraße 42 in Mengen) reserviert werden. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Die Tischgebühr für Kleidungsverkauf beträgt acht Euro, die für den Kinderflohmarkt drei Euro. Wie immer gibt es auch eine große Cafeteria und Kuchen zum Mitnehmen.

Neufra: Der Kindergarten St. Josef Neufra veranstaltet am Samstag, 22. September, von 9 bis 11.30 Uhr in der Turnhalle eine Börse „Rund ums Kind“. Die Artikellisten und Ettiketten werden am Donnerstag, 13.September, von 13.30 bis 16 Uhr und am Freitag, 14.September, von 8 bis 11.30 Uhr im Kindergarten ausgegeben. Die Annnahmegebühr von 2 Euro wird bei der Listenausgabe kassiert. Die Annahme der Artikel erfolgt am Freitag, 21.September, von 14.30-17.30 Uhr in der Turnhalle. Weitere Infos gibt es unter der Telefonnummer 07574/4486.

Ostrach: Der Elternbeirat des Kindergartens Burgweiler veranstaltet am Freitag, 21. September, von 15 bis 16.30 Uhr in der Buchbühlhalle in Ostrach einen Kinderkleider- und Spielzeugbasar. Die Anbieter verkaufen ihre Ware selbst. Im Halleneingang findet ein Kinderflohmarkt statt. Für Getränke, Kaffee und Kuchen ist bestens gesorgt. Tischreservierung (Tischgebühr fünf Euro) und Informationen gibt es bei Silke Neubrant unter 0172/28 69 267 oder per E-Mail an basar@kiga-burgweiler.de

Ostrach-Magenbuch: Die Nachbarschaftshilfe Weithart „Mit Herz und Hand“ veranstaltet am Freitag, 7. September, ihren ersten Kinderkleiderbasar. Es werden Kleidung, Schuhe, Spielzeug, Fahrräder, Babyerstausstattung und mehr verkauft. Die Anmeldegebühr pro Tisch beträgt fünf Euro. Der Verkauf ist von 16 bis 18 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Magenbuch, der Eingang ist an der Meginhardstraße. Reservierungen sind möglich unter kinderkleiderbasar-magenbuch@gmx.de.

Pfullendorf: Die nächste Kleiderkiste in der Pfullendorfer Stadthalle findet am Samstag, 22. September, von 10 bis 12 Uhr statt. Schwangere mit Mutterpass sowie eine Begleitperson haben bereits Zutritt ab 9.30 Uhr. Die Nummernvergabe beginnt am Sonntag, 2. September, um 18 Uhr auf der Internetseite kleiderkiste-pfullendorf.de. Artikelannahme ist dann am Freitag, 21. September, zwischen 15 und 17 Uhr. Bei der Pfullendorfer Kleiderkiste handelt es sich um einen Basar für gebrauchte Kinder- und Jugendkleidung bis Größe 176 sowie für allerhand Zubehör rund ums Kind. Am 22. September werden Artikel für Herbst und Winter verkauft. Kinderwagen sind im Verkaufsraum nicht gestattet.

Riedhausen: Der Kindergarten St. Michael in Riedhausen veranstaltet am Samstag, 8. September, von 14 bis 16 Uhr seinen 48. Basar „Rund ums Kind“ in der Turnhalle Riedhausen. Verkauft werden gut erhaltene, modische Herbst- und Winterbekleidung für Kinder sowie Babyausstattung, Autositze, Kinderfahrzeuge, Spielzeug und ähnliche Waren.

Scheer: Der dritte Kinderkleiderbasar für Selbstverkäufer findet am Samstag, 8. September, in der Stadthalle in Scheer statt. Der Verkauf ist von 13.30 bis 15 Uhr. Schwangere können bereits ab 13 Uhr stöbern. Auskunft und Tischnummern erhalten Interessierte bei Sabrina Leichsenring unter Telefon 07572/606921. Während dem Verkauf bietet das Team vom Kinderhaus Sonnenschein Kaffee und Kuchen an.

Sigmaringen: Der Kindergarten St. Fidelis Sigmaringen veranstaltet in der Sigmaringer Stadthalle einen Kinderkleiderbasar für Herbst- und Winterbekleidung. Die Listenausgabe erfolgt am Montag, 17. September, von 16 bis 18 Uhr im Kindergarten. Verkauf ist am 22. September von 9 bis 11 Uhr, Abrechnung am 22. September von 13 bis 13.30 Uhr. Angenommen werden 30 Teile gut erhaltene Baby- und Kinderbekleidung, Kinderwagen und Spielsachen, maximal fünf Paar Schuhe pro Anbieter. Der Erlös des Basars wird für das Naturprofil des Kindergartens verwendet. Fragen beantwortet der Kindergarten tagsüber unter der Telefonnummer 07571/13909.

Sigmaringen: Einen Kleiderbasar für Erwachsene gibt es am Samstag, 20. Oktober, in der Stadthalle Sigmaringen. Im Angebot sind Kleider für Frauen und Männer. Die Verkäufer bieten die Kleidung selbst an. Der Verkauf ist von 11 bis 13.30 Uhr. Infos zur Tischvermietung: www.kleiderbasar.engelnet.net

Sigmaringendorf: Der Kinderkleiderbasar der Frauengemeinschaft findet am Freitag, 21. September, von 19 bis 20.30 Uhr in der Donau-Lauchert-Halle statt. Verkauft werden Baby- und Kinderoberbekleidung für Herbst und Winter bis Größe 174, Kommunionkleidung, Spielsachen, Fahrzeuge, Bücher, Autositze, Kinderwagen und ähnliches. Außerdem kann Umstandsmode und Kleidung für Damen bis Größe 46 angeboten werden. Es wird nur gut erhaltene, modische und saubere Bekleidung angenommen, Zweiteiler müssen zusammengenäht werden. Nicht mehr angenommen werden Schuhe, Handtaschen, Bodys, Socken, Strumpfhosen, Bademode, Stofftiere und Schlafanzüge. Buchstabenvergabe ist am Montag, 17. September, von 18 bis 19 Uhr im Foyer der Donau-Lauchert-Halle. Dort gibt es eine Artikelliste mit vorbereiteten Etiketten, die Bearbeitungsgebühr beträgt 2,50 Euro. Annahme der Kleidung ist am Donnerstag, 20. September, von 19 bis 20 Uhr. Angenommen werden insgesamt 30 Teile. Abrechnung ist am Samstag, 22. September, von 10 bis 10.30 Uhr. Der Verkaufserlös wird zu 90 Prozent ausgezahlt, der Rest verbleibt beim Veranstalter und wird für karitative Zwecke oder Einrichtungen gespendet, die Kindern etwas Gutes tun.

Veringenstadt: Die Kinderkleider- und Spielzeugbörse in Veringenstadt findet am Samstag, 15. September, von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Turn- und Festhalle statt. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ist um 13 Uhr. Angenommen und verkauft werden gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung (nur Herbst/Winter) sowie Spielwaren und Fahrzeuge aller Art, Schuhe, Bücher, Kindersitze, Kinderwagen, Babyausstattung und ähnliches. Im Angebot ist neben Kaffee, Kuchen und Speisen auch eine Malecke. Annahme ist von 10.30 bis 11.30 Uhr, Abholung von 17 bis 18 Uhr. Verkaufsnummern und weitere Informationen gibt es per E-Mail an boerse@khv1974.de. Einen Teil des Verkaufserlöses spenden die Kräuterhexen Veringenstadt an die Kindervilla St. Michael in Veringendorf.