Das sind die Aufreger des Jahres im Kreis Sigmaringen

Wie bitte?! Jedes Jahr gibt es Momente, die einen verwundert mit den Wimpern klimpern lassen. Wenn die Preise plötzlich in eine gewisse Höhe steigen, wenn es zu Ungerechtigkeiten kommt oder wenn etwas erlaubt oder verboten wird, obwohl es gegen den gesunden Menschenverstand spricht, dann regt das auf, sowohl die Redaktion als auch die Bürger. Ein Überblick zeigt, was das in diesem Jahr alles war.

Bürger dürfen ihr Gras nicht mehr zum Landwirt mit Biogasanlage bringen

Landwirte, die eine Biogasanlage betreiben, dürfen offiziell kein Grüngut von Bürgerinnen und Bürgern annehmen (Foto: Rudi Multer/Pixabay)

Landwirte, die eine Biogasanlage betreiben, dürfen offiziell kein Grüngut von Bürgerinnen und Bürgern annehmen, um es in der Anlage zu verbrennen. Ein Landwirt aus dem Kreis meldet sich deshalb bei der „Schwäbischen Zeitung“, um auf dieses Manko aufmerksam zu machen.

Weil Bürger in der Gemeinde Treppen zum Grüngut-Container auf dem Recyclinghof nehmen müssen, haben sie das Angebot des Landwirts gerne genutzt und ihr Gras dort abgegeben. Auch die Gemeinde gibt bis dato ihr Gras dort ab. Damit ist aber Schluss. Dem Landwirt sei mit Anzeige gedroht worden, die Vorgaben sind klar. Verstehen muss sie aber niemand.

+++ Die ganze Geschichte und die Reaktion des Landratsamts steht hier. +++

Kunden ärgern sich auf Lidl-Parkplatz

Wegen einer Panne konnte eine Lidl-Kundin nicht vom Parkplatz wegfahren und hat einen Strafzettel bekommen. (Foto: Lisamarie Haas)

Der Sigmaringer Lidl-Parkplatz hat in diesem Jahr für so manche Schlagzeile gesorgt. Kunden ärgern sich dort über teure und unangemessene Strafzettel. Heike Schmid zum Beispiel: Weil sie dort „schlampig geparkt“ hat, wie sie selbst zugibt, bekommt sie einen Strafzettel in Höhe von 30 Euro, obwohl sie sich an die Parkdauer hält. Yasmin Hahn trifft es kurz nach Schmid. Sie hat eine Panne, das Auto schafft es gerade noch auf den Parkplatz. Obwohl sie beim Geschäft darüber Bescheid gibt, bekommt sie einen Strafzettel.

+++ Wie Lidl reagiert und wie es weiterging, steht hier und hier. +++

Landratsamt schickt Mitarbeiter in den Urlaub, um Heizkosten zu sparen

Die Mitarbeiter des Landratsamts bauen Überstunden ab, um Energie zu sparen. (Foto: Victor S. Brigola)

Das Landratsamt Sigmaringen spart Heizkosten und schickt seine Mitarbeiter deshalb an einigen Tagen im Winter in den Zwangsurlaub. Arbeiten im Homeoffice? Nicht vorgesehen, lässt das Landratsamt mitteilen. Immerhin: Dadurch lassen sich nach Angaben von Landrätin Stefanie Bürkle 66.000 kWh Heizenergie einsparen. Zusätzlich werde der Stromverbrauch reduziert.

+++ Mehr zu dieser Entscheidung steht hier. +++

Trotz toter Schweine und Tierquälerei: Frau aus Ostrach hält weiter Katzen

Um die 30 Menschen versammeln sich am Montagabend, um den Katzen zu helfen. (Foto: Mareike Keiper)

Im Winter vor zwei Jahren finden Tierschützer auf dem Hof der Frau bei Mengen sieben tote Schweine und Dutzende verwahrloste Tiere. Doch obwohl die Tiere gerettet werden und sie ein Halteverbot verhängt bekommt, lernt sie daraus nichts.

Auch an ihrem neuen Wohnort in Ostrach hält sie etliche Katzen, ebenfalls verwahrlost, teilweise krank. Als Tierschützer einschreiten, kommt es zum Polizeieinsatz. Obwohl die Frau nun wieder umgezogen ist und inzwischen einige Katzen gerettet sind, wird sie weiter von den Tierschützern und den Veterinärämtern beobachtet. Auch ein Gerichtsverfahren steht noch aus.

+++ Den ganzen Hintergrund lesen Sie hier. +++

Nicht gerade billig: Stadtklo kostet mehr als 400.000 Euro – und ärgert die Bürger

Neuer Standort für die WC-Anlage an der Donaustraße. Gegenüber des bisher geplanten Standorts soll die Bedürfnisanstalt nun errichtet werden. (Foto: Michael Hescheler/Bearbeitung: Satz & More)

Das geplante Stadtklo am Gasthaus Donau treibt die Sigmaringer im Herbst auf die Barrikaden. Der moderne Klotz, der in der Donaustraße geplant ist, soll um die 400.000 Euro kosten, selbstreinigend sein und von außen ansehnlich.

Doch das beurteilen die Bürger anders: Die Sichtachse zum Schloss werde behindert, der Fleck am Ortseingang verschandelt. Der Protest bewegt die Stadt schließlich dazu, auch über andere Standorte nachzudenken und sich letztlich auch umzuentscheiden. Nun wandert das Klo, sobald es geliefert ist, auf die andere Straßenseite.

+++ Die ganze Vorgeschichte und ihr Ergebnis stehen hier. +++

Eisdielen-Möbel blockieren Feuerwehr beim Einsatz

Für den Einsatz muss die Drehleiter zwischen Bestuhlung und Baum durch auf den Marktplatz. Ist die Eisdiele gut besucht, kann es eng werden. (Foto: Julia Freyda/Dirk Thannheimer)

Wenn die Feuerwehr zum Einsatz muss, geht es um Minuten, wenn nicht um Sekunden. Doch was ist, wenn etwas im Weg steht? So passiert es im Sommer in Bad Saulgau: Die Drehleiter soll zu einem Gebäude am Marktplatz kommen, ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Eine Stelle dort ist besonders eng, und es wird nicht besser durch die Stühle und Schirme der dortigen Eis-Boutique. Doch die Gäste packen mit an und helfen, schließlich schafft es die Drehleiter doch durch die Engstelle. Ein ruppiger Wortwechsel bleibt aber nicht aus zwischen einem Feuerwehrmann und Eisdielenbesuchern.

+++ Wie es ausgeht, steht hier. +++

Sperrung der B311 sorgt für Verkehrschaos

Am Kreisverkehr bei Penny in Mengen geht es nicht mehr Richtung B 32. (Foto: Mareike Keiper)

Das Landratsamt sperrt montags die Bundesstraße und schon bricht Chaos aus. Dazu kommt es im Oktober in Mengen. Die korrekte Beschilderung fehlt, Autos stranden im Kreisel, Ortsfremde verfahren sich, steigen aus, schimpfen. Das kocht auch im Gemeinderat hoch, denn selbst die Mengener wussten davon erst, als es zu spät war. Glücklicherweise sind die Arbeiten Mitte November vorbei.

+++Was das für Folgen hatte, steht hier. +++

Chinarestaurant bietet jahrelang verdorbene Lebensmittel an

„Das, was in der Vergangenheit war, ist nicht meine Sache“, sagt der neue Inhaber des Asia-Restaurants. (Foto: Pixabay)

Da kommt sofort Ekel auf: Das Chinarestaurant In den Burgwiesen in Sigmaringen hat jahrelang verdorbene Lebensmittel gekocht und verkauft. Bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht geht es deshalb sogar um fahrlässige Körperverletzung. Die früheren Inhaber werden verurteilt. Inzwischen arbeiten sie beim neuen Inhaber des Lokals, das wieder geöffnet hat.

+++ Mehr zur Gerichtsverhandlung steht hier. +++