Das Publikum kürt den besten Slammer

Zum ersten Mal findet im Bootshaus ein Poetryslam statt: In Kooperation mit der „Schwäbischen Zeitung“ werden am Freitag, 26. Oktober, ab 20 Uhr bundesweit bekannte Poetry-Slammer ihr Können unter Beweis stellen. Teilnehmer sind Volker Surmann (Berlin), Oliver Walter (Nürnberg), Anna Teufel (Karlsruhe), Alex Simm (Langenargen) und Marcel Siedersberger (Sigmaringen). Moderiert wird der Slam von Marvin Suckut aus Überlingen, der selbst seit 2008 als Poetry-Slammer, vorwiegend aber als Organisator und Moderator aktiv ist.

Der 28-Jährige achtet darauf, dass die Slammer zueinander passen und ein „rundes“ Programm zusammenkommt, von humoristisch über nachdenklich bis poetisch. „Damit es sich lohnt, gehen wir in dieser Konstellation für drei Tage auf Tournee, nach Konstanz, Freiburg und eben Sigmaringen“, erklärt Suckut. Und auch für kurzentschlossene Wortpoeten besteht noch die Möglichkeit, mitzumachen: Sie können sich einfach bei Marvin Suckut oder an der Abendkasse melden. Den Sieger darf dann das Publikum küren, entweder durch die Lautstärke des Applauses, oder es werden Jury-Kärtchen verteilt.

Der wohl bekannteste Gast kommt aus Berlin: Volker Surnamann ist selbsternannter Multifunktionssatiriker. Der Verleger und Lesebühnenautor ist Exil-Ostwestfale in Ostberlin. Er wuchs auf einem Bauernhof im Teutoburger Wald auf, lernte aber statt Treckerfahren nach eigenen Angaben mit sieben Schreibmaschineschreiben im Dreieinhalbfingersuchsystem. Er stand zwanzig Jahre als Kabarettist und Comedian auf der Bühne, schrieb für diverse TV-Comedyformate (darunter „Mensch Markus“) und rechnete in seinem ersten von drei Romanen „Die Schwerelosigkeit der Flusspferde“ (2010) mit dem Comedybusiness ab. Er schreibt Beiträge für das Berliner Kabarett „Die Stachelschweine“ und das Satiremagazin „Titanic“, Kolumnen für das queere Hauptstadtmagazin „Siegessäule“ und betreibt seit 2011 den Berliner Satyr Verlag für Humor und Satire. Im Herbst 2015 erschien sein dritter Roman „Mami, warum sind hier nur Männer?“, im Frühjahr 2017 folgte die Geschichtensammlung „Bloßmenschen. Schöner schämen für alle“.

Alex Simm aus Langenargen gibt den Zeiterscheinungen des 21. Jahrhunderts eine absurde Gestalt. Ob Schönheitsideale, Ernährungsverhalten, Medienkonsum oder andere Fragen balladesk überzeichnet werden: Simms komische Dichtungen berühren, weil sie das eigene Leben spiegeln. Sein aktuelles Buch „Vom einsamen Emoeinhorn Erna, das wie alle sein wollte“ ist im eine Sammlung von elf „sehr, sehr traurigen Balladen, die von den Phänomenen unserer Zeit berichten“. Dabei decken Prosa und Poetryslam nur einen Teil seines Oevres ab: Lyrik, Rollenspiel, Filme: Simm ist ein Alrounder. Er war baden-württembergischer Landesmeister im Halbfinale der deutschsprachigen Meisterschaften.

Anna Teufel bezeichnet Marvin Suckut als „aufsteigender Stern am Slamhimmel“, sie sei lyrisch geprägt und setze durch ihre ruhige Art einen Kontrapunkt ins Programm. Sie war bei den baden-württembergischen Landesmeisterschaften dabei. Teufels Themenschwerpunkt: Sinnsuche, Selbstfindung und – Demenz.

Oliver Walter aus Nürnberg ist bayerischer Vizemeister – „er ist laut, lustig und hat eine krasse Präsenz“, beschreibt Suckut. „Er ist einer der lustigsten Menschen, die ich auf der Bühne gesehen habe.“

Marcel Siedersberger bezeichnet Suckut als Erscheinung des Internets, er tritt vor allem in der Region auf, sein Markenzeichen ist Rap-Poesie mit lyrischen Einlagen und Beat-Box-Elementen. Einlass ist ab 19 Uhr, wer etwas essen möchte, kann ab 17.30 Uhr kommen. Tickets kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse zehn Euro. Abonnenten der „Schwäbischen Zeitung“ erhalten gegen Vorzeigen der Abokarte einen Euro Nachlass. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Bootshaus und in der Geschäftsstelle der „Schwäbischen Zeitung“ in der Antonstraße 18 in Sigmaringen.