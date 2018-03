Das Musical Olando erfährt eine Neuauflage

Nach der erfolgreichen Premiere des Musicals Olando mit dem Binger Gesangverein im Mai 2017 soll es nun im Herbst weitere Aufführungen geben – diesmal in der Sigmaringer Stadthalle und mit zusätzlichen Sängern. Vor einem Jahr haben sich bei zwei Aufführungen rund 1000 Menschen das Musical in Bingen angesehen. Musikschullehrer Franz Wagner, der das Musical selbst geschrieben und komponiert hat, plant sogar Fortsetzungen – Olando 2 und Olando 3 – und kann sich vorstellen, 2019 mit dem Musical in Baden-Württemberg auf Tournee zu gehen. Zudem soll das Stück künftig auf CD erhältlich sein. „Die Rückmeldungen waren alle durchweg positiv“, so der 62-Jährige.

Mehrere Jahre, seit 2006, hat Wagner an Olando geschrieben und sich damit einen kleinen Traum verwirklicht. Darin geht es um einen Zauberkünstler, Olando Zarrusch, der mit seinem VW Bus durch die Lande fährt und Zaubershows gibt. Ungewollt gelangt er in den Fokus des übermächtigen Magiers Koy, Vorsitzender eines Magierzirkes, der Olando seiner Tauben und somit seiner Zauberkraft, Lebensfreude und Hoffnung beraubt. Zusammen mit seinen Freunden begibt er sich auf eine abenteuerliche Reise.

Die Idee für den Text stammt von Tobias Becker, einem ehemaligen Klassenkameraden seines Sohnes. „Tobias ging dann nach der Schule nach Wien zum Studieren, so habe ich allein weiter gemacht und ein Musical daraus entwickelt.“ In dem Stück soll sich jeder selbst erkennen und Impulse für sein eigenes Leben mitnehmen, findet Wagner, der eine eigene Musikschule in Sigmaringen leitet, wo er unter anderem Flöte, Klavier und Gitarre unterrichtet.

Nach der Premiere im vergangenen Jahr hat er das Musical einer Videoanalyse unterzogen, Passagen verändert, gestrafft und insgesamt zehn neue Songs dazu komponiert. Das Stück soll nun mit Sängern der Chöre „Wir für Euch“, „Vis und Co“ sowie dem Binger Gesangverein auf die Bühne kommen. Wagner leitet alle drei Chöre, „Wir für Euch“ bereits seit 30 Jahren. Für Olando hat sich eine Art Projektchor gebildet, in den drei Chören finden zusätzlich die regulären Chorproben statt.

„Viele Gewächse aus dem Musikunterricht dabei“

Die Besonderheit: Es werden diesmal immer nur sechs bis 15 Sänger der insgesamt 60 Mitwirkenden zeitgleich auf der Bühne sein. Das Stück fußt somit stark auf Solisten. Die konnte Wagner noch von seinem früheren Ensemble, Voicepack, gewinnen. „Es sind viele Gewächse aus meinem Musikunterricht mit dabei“, sagt Wagner schmunzelnd. Für die Rollenverteilung habe es sogar mehre Castings gegeben. „Wir haben starke Stimmen gewinnen können.“

Das Komponieren fällt dem Musicalliebhaber nicht schwer. „Ich mixe verschiedene Stile, von der Klassik bis Hip-Hop“. Die Melodien spielt Wagner auf dem Klavier selbst ein, das Schlagzeug, der Bass und die Gitarren werden in Berlin im Tonstudio seines Sohnes aufgenommen, am PC wird dann alles abgemischt. Am Mischpult reguliert Wagner die einzelnen Tonspuren, parallel dazu sieht er auf einem der beiden Bildschirme die Noten für das Musical.

Einmal pro Woche proben alle Akteure bereits für Olando, Probenstart war im Januar. Wenn die zweite Aufführung so erfolgreich werden sollte, wie Wagner es hofft („Die Stadthalle soll voll werden“), soll „Olando“ auch in anderen Städten zu hören sein – vorausgesetzt, die Musiker haben Lust darauf. „Dazu braucht es aber einen gewissen Bekanntheitsgrad“, sagt Wagner. Und auch Texte und Ideen für die Fortsetzungen von Olando liegen schon in der Schublade. „Die Rahmenhandlung steht schon und auch bei den Melodien kann ich auch vorhandene Motive zurückgreifen.“, sagt Wagner. Bis daraus aber weitere fertige Musicals werden, wird es wohl noch Jahre dauern.