Das Malerische im Dialog mit den Zeichnungen

Ena Lindenbaur ist nach zehn Jahren zu einem zweiten Werkaufenthalt in die Ateliers im Alten Schlachthof gekommen. Am Karsamstag wird die Ausstellung „Rendez-Vous II“ mit einem Werkstattgespräch eröffnet. Gezeigt werden vor Ort Hervorgebrachtes, aber auch Mitgebrachtes, wie der Hölderlin-Zyklus oder Zeichnungen und großformatige Bilder, die während der Proben zu dem Stück „Taschen voller Sterne“ im Tanztheater Treibhaus in Tübingen entstanden sind. Gabriele Loges sprach mit Ena Lindenbaur über ihren Aufenthalt und die Ausstellung, die bis einschließlich 1. Mai zu sehen sein wird.

Sie waren vor zehn Jahren schon einmal im Alten Schlachthof zu einem Werkaufenthalt, was macht dieser Ort mit Ihnen und Ihrer Kunst?

Die Atmosphäre in diesem Atelier, die Abgeschlossenheit, aber auch die Möglichkeiten mit anderen Menschen in Austausch zu kommen, schätze ich sehr. Und natürlich ist für mich der besondere Kontakt zu Bernhard Maier wichtig. Er hat vor elf Jahren eine Einzelausstellung von mir in der Lände in Kressbronn gesehen und mich schon zum ersten Werkaufenthalt eingeladen. Vor zehn Jahren habe ich nichts mitgebracht und der Entstehungsprozess stand im Mittelpunkt. Damals hatte ich das Gefühl: Eigentlich müsste man weitermachen, aber dann kam das Leben dazwischen.

Was ist diesmal neu?

Ende letzten Jahres kam ich für eine Woche zum Siebdruck-Symposium in den Schlachthof. Gerhard Russ, den ich bereits aus Reutlingen und von dem Siebdruck-Kollektiv Graffiti kannte und mit dem ich schon viele Jahre gerade bei großen Bildern immer wieder zusammenarbeite, hatte für mehrere Künstler seine mobile Siebdruck-Station mitgebracht und in den Arbeitsraum über der Halle gestellt. Auch diesmal wird dieses Gerät ein Teil meiner Zeichnungen als letzte Stufe des Arbeitsprozesses drucken. Auf das Malerische reagiere ich mit dem Siebdruck im Dialog mit meinen Zeichnungen. Das ist ebenfalls ein Rendevous.

Die Zeichnungen und Malerei werden bei Ihnen auf ganz eigene Art verbunden. Wie kam es dazu?

Vor meinem Studium der Grafik und Buchgestaltung habe ich in Reutlingen Schriftmalerin gelernt, dazu gehörte übrigens auch das Arbeiten mit Siebdruck. Das freie und angewandte Zeichnen gefiel mir und ich habe, zunächst angestellt, für Pflanzen-, Medizin- oder Schulbücher gezeichnet, habe jedoch schnell gemerkt, dass ich selbstständig arbeiten möchte. Deshalb habe ich mich einem Kollektiv angeschlossen, das für verschiedene Verlage Zeichnungen lieferte. Doch schnell war mir klar, ich muss weiterkommen. Deshalb besuchte ich parallel die Kunstschule in Filderstadt. Mein Dozent Hannes Steinert gab mir dort den wenig sanften Stoß in die richtige Richtung. Er meinte, es interessiere ihn überhaupt nicht, ob ich gut zeichnen könne und sagte zu mir: „Schließe die Augen beim Zeichnen.“ Und das hat mir einen Ruck gegeben. Das genaue Zeichnen habe ich dann mit den geschlossenen Augen kombiniert. Zuerst sehe und erkunde ich ein Objekt oder eine Figur mit allen Sinnen genau, zum Beispiel ein Vogelnest, dann schließe ich die Augen und übertrage das in mir hochkommende Bild mit einem harten Kugelschreiber auf das Papier. Dazu brauche ich eine bestimmte Unterlage, die meinem Stift Widerstand leistet. Manchmal halte ich auch die Augen offen und schaue dabei die zu malende Figur an, aber nicht das Blatt, auf dem das Bild mit der Hand entsteht. So komme ich dem Wesentlichen ganz nah.

Wann haben Sie gemerkt, dass das Zeichnen und Malen Ihr Ausdrucksmittel ist?

Schon ganz früh. Meine Schwester und ich haben immer gezeichnet, obwohl wir dafür kein Vorbild hatten. Für mich war es Kommunikation, und ich habe dazu auch immer das Alleinsein geschätzt, ohne mich einsam zu fühlen.

Sie leben seit 1994 in Frankreich. Wie haben Sie Ihren Lebensort gefunden?

Meine Arbeit und Kunst lief eigentlich ganz gut. Aber dann wurde das Zeichnen für die Verlage immer stärken an die Computerarbeit gebunden. Und ich wollte immer dringender meinen eigenen künstlerischen Weg gehen. Da ist etwas lebendig geworden. Frankreich kannte ich bereits als guten Lebensort und beschloss, das Leben und Arbeiten dort zu erproben. Nach drei Monaten habe ich meine Zelte in Deutschland abgebrochen und bin auf dem Land bei Nyons geblieben. Alles hat sich privat und beruflich gefügt: Mit meinem Mann zusammen habe ich ein Haus gekauft, in dem ich arbeiten und verschiedene Kurse anbieten kann. Gleichzeitig gebe ich auch Kurse in Deutschland. Dazu kommen Ausstellungen in Deutschland, Frankreich und Belgien.

Was wird in den Ateliers des Alten Schlachthofs von Ihnen ausgestellt?

Zum einen sind da die großen gemalten Bilder aus meinem Hölderlin-Zyklus zum Gedicht „Der Mensch“. Dafür war eine große Ausstellung zum Hölderlin-Jubiläum geplant, die wegen der Epidemie nicht realisiert werden konnte. Auch weitere Künstlerbücher, alles Unikate, sind zu sehen. Vor allem die Siebdrucke, die hier ganz frisch entstanden sind, dabei habe ich die Arbeit mit Siebdruck durch die Ateliersituation neu kennengelernt. Ich konnte auch Angefangenes hier fertig machen. Dann hatte ich ein Rendezvous mit einem Akkordeon: Wolfram Karrer spielte und ich zeichnete zu den Melodien. Bei einem weiteren Treffen mit der Schlachthof-Textwerkstatt habe ich einen lyrischen Text geschrieben und die anderen Teilnehmer haben meine Bilder als Inspiration für ihre Texte genommen. All das kann von den Besuchern entdeckt werden. Es fanden hier viele Gespräche und Begegnungen statt, auch mit den Teilnehmerinnen eines Wochenendkurses. Und bei der Vernissage hoffe ich auf weitere Rendezvous.