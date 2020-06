Das Kleiderreich öffnet seine Türen in der Sigmaringer Vorstadt

Das Second-Hand-Kaufhaus Kleiderreich, das von Diakonie, Caritas sowie evangelischer und katholischer Kirchengemeinde getragen wird, hat verganene Woche seine Türen in der Vorstadt geöffnet. Schon vor der Öffnung um 10 Uhr hatte sich eine kleine Schlange vor der Tür gebildet. Das Interesse der Bevölkerung an dem sozialen Kaufhaus mit (derzeit noch geschlossener) Caféecke und Waschsalon ist groß.

Am Eingang hat Christine Brückner von der katholischen Kirchengemeinde allen, die sich im Laden umschauen wollten, ein Merci ausgegeben. Michaela Fechter, die Ladenleiterin vonseiten der Diakonie, war mit zwei Ehrenamtlichen im Laden. Auch Diana Schrade-Geckeler, die Geschäftsführerin der Diakonischen Bezirksstelle, war an diesem Tag zugegen. Am Donnerstag hatte das Kleiderreich eingeschränkt von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Montag und Samstag geöffnet

Auch in den nächsten Wochen gelten folgende reduzierte Öffnungszeiten: Montag und Samstag jeweils von 10 Uhr bis 14 Uhr. Nach und nach sollen weitere Teams und Öffnungstage hinzukommen. „Der erste Öffnungstag hat aber gezeigt, dass wir gut mit der aktuellen Situation umgehen können“, wird der evangelische Pfarrer Matthias Ströhle in einer Pressemitteilung zitiert. Eine offizielle Eröffnung soll nachgeholt werden.