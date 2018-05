Das Hochgesträß darf wieder befahren werden

- Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist das Hochgesträß, die Verbindungsstraße zwischen der Schmeier Straße und der B 463, für den Verkehr wieder freigeben. Eigentlich sollten die Bauarbeiten bereits bis zum Jahresende fertig werden. Aufgrund der Witterung wurde die Asphaltierung aufs Frühjahr verlegt (wir berichteten). Wegen des neuen Fahrbahnbelages gilt bis Mitte Juli eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Stundenkilometer, wie die Stadt mitteilt. Danach gelte wieder Tempo 100.

Die Kosten für den Neubau der Straße betragen 3,55 Millionen Euro, die Stadt erhält einen Zuschuss in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Seit dem 15. Mai 2017 ist das Hochgesträß voll gesperrt. Bislang betrug die Fahrbahnbreite zwischen 4,70 und fünf Meter. Nun wurde die Straße auf sechs Meter verbreitert.

Die Strecke war aufgrund des mangelhaften Straßenaufbaus und -querschnitts für den Schwerlastverkehr bis 7,5 Tonnen beschränkt. Mit der zunehmenden Ansiedelung von Gewerbe im Bereich der Winterlinger Straße habe die Bedeutung der Hochgesträß in den letzten Jahren zugenommen, heißt es vonseiten der Stadt. Der Schwerlastverkehrs Richtung B 463 musste über die Kreisstraße K 8208 und die Ortsdurchfahrtsstraße Schmeier Straße in südliche Richtung bis zum Anschlusspunkt an das übergeordnete Netz an der B 313 abgewickelt werden. Durch den Wegfall der Tonnagebeschränkung auf der Gemeindeverbindungsstraße kann der Schwerlastverkehr zukünftig direkt das Gewerbe im Bereich der Winterlinger Straße anfahren. Das soll die Schmeier Straße entlasten. Die geringe Fahrbahnbreite in Kombination mit kleinen Kurvenradien und der Unübersichtlichkeit im Bereich von Wannen und Kuppen hatten sich laut Stadt nachteilig auf den Verkehrsablauf und die Verkehrssicherheit ausgewirkt. Die daraus resultierenden Unfälle waren Streifunfälle und von der Straße abkommende Fahrzeuge. Durch den Ausbau auf eine Fahrbahnbreite und die Entschärfung der Kurvenradien, Kuppen und Wannen werde die Verkehrssicherheit erhöht.

Das letzte Sicherheitsaudit soll laut Stadt zeitnah stattfinden. Audit zeitnah durchgeführt werden. Die Ergebnisse des vorangegangenen Sicherheitsaudit seien bei der Bauausführung berücksichtigt worden.